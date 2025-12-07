قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو
آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده
مطالب باستقالة وزير الدفاع الأمريكي.. هل يطرد «ترامب» زعيم البنتاجون بعد فضيحتين؟
الفيفا : مواجهة تونس واليابان في «مونديال 2026» ستكون رقمًا تاريخيًا
دينا أبوالخير تكشف دعاءً سيحوّل حياتك ويُقرّبك من رضا الله وسكينة القلب .. فيديو
ورش وصيانة وتوعية.. متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتطوّع ويُطلق فعاليات لخدمة المجتمع
من ألميريا إلى الزمالك| لماذا رفض محمد عادل منصب المدير الرياضي؟ عمرو جمال يكشف مفاجأة
هل ارتداء الكمامات يحمي من فيروسات الشتاء؟.. مركز الإنفلونزا العالمي يُجيب
تحوّل استراتيجي كبير.. الولايات المتحدة تدفع أوروبا لتحمّل مسئولية دفاع الناتو
أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟
رئيس بعثة الجامعة العربية: 145 دولة بالأمم المتحدة تُدعّم عمل الأونروا بغزة
هاني شكري: لا توجد استقالة جماعية.. وسدّدنا 600 مليون منذ قدومنا لمجلس الزمالك
تطورات خطيرة في واقعة غرق لاعب نادي الزهور.. النيابة تتحفظ على رئيس لجنة الحكام و4 مُنقذين

يوسف محمد
يوسف محمد
علا محمد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير تفاصيل جديدة في قضية وفاة الطفل الراحل، السبّاح يوسف محمد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو الدردير: "عاجل | النيابة العامة تتحفظ على رئيس لجنة الحكام كمال موسى 4 أيام، وتتحفظ على 4 منقذين وبعض حكام بطولة السباحة التي كان يُشارك فيها يوسف محمد لاعب نادي الزهور.. البقية تأتي".

وروت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح الطفل الراحل يوسف محمد، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته خلال إحدى البطولات، موضحة أنها كانت حاضرة بصحبة والده يوم المسابقة، وأنها اعتادت توصيله حتى مدخل حمام السباحة قبل أن تغادر امتثالًا للقواعد التي تمنع دخول أولياء الأمور. وقالت إنها تركته وهو في حالة ممتازة، وقدم أداءً قويًا ظهر بوضوح في مقاطع الفيديو.

حارة سباحة أولمبية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أنها لا تزال غير قادرة على استيعاب كيف اختفى طفل داخل حارة سباحة أولمبية يشرف عليها حكام متعددون من الجانبين، متسائلة عن سبب عدم ملاحظتهم غيابه رغم وضوح مسؤولياتهم.

وأشارت إلى أن بعض الحكام ظهروا في الفيديو غير منتبهين، معتبرة أنهم خذلوا ابنها، وأن كل من أعطى ظهره له يتحمل جزءًا من المسؤولية.

وأكدت أن ابنها ظل في قاع المسبح لمدة تصل إلى عشر دقائق دون تدخل سريع، وأنه أُخرج بلون أزرق نتيجة الغرق، دون توفير الأدوات الأساسية للإنعاش القلبي والتنفس الصناعي، مثل الأنبوبة الحنجرية. وانتقدت غياب تطبيق لوائح الاتحاد التي تلزم بتوفير معدات الإنعاش.

التقرير الطبي المنشور

كما شككت في التقرير الطبي المنشور، واصفة إياه بأنه مكتوب بخط اليد ويفتقر إلى ختم الطبيب وأكواد المستشفى، مؤكدة أن التقرير الأول أشار بوضوح إلى وصول الطفل بحالة توقف في القلب والتنفس، ما يدل على أنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله.

وختمت بتأكيد أن الإجراءات السليمة منذ اللحظة الأولى كان من الممكن أن تنقذ حياته، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل للحصول على حق نجلها.

الناقد الرياضي عمرو الدردير يوسف محمد وفاة الطفل الراحل السباح يوسف محمد رئيس لجنة الحكام كمال موسي حكام بطولة السباحه

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

منتخب مصر

كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات

دور البرد -ارشيفية

الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق 13 قافلة رحمة ومواساة خلال شهر ديسمبر الجاري

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعاً عن الحرية الإنسانية

لشيخ خالد الجندي

كيف تكون عبدًا لله وفي نفس الوقت حرً؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

