طالبت الرئيس بالتدخل.. والدة السبّاح يوسف تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته |فيديو

روت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح الطفل الراحل يوسف محمد، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته خلال إحدى البطولات، موضحة أنها كانت حاضرة بصحبة والده يوم المسابقة، وأنها اعتادت توصيله حتى مدخل حمام السباحة قبل أن تغادر، امتثالًا للقواعد التي تمنع دخول أولياء الأمور. وقالت إنها تركته وهو في حالة ممتازة، وقدم أداءً قويًا ظهر بوضوح في مقاطع الفيديو.

حارة سباحة أولمبية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أنها لا تزال غير قادرة على استيعاب كيف اختفى طفل داخل حارة سباحة أولمبية يشرف عليها حكام متعددون من الجانبين، متسائلة عن سبب عدم ملاحظتهم غيابه رغم وضوح مسؤولياتهم.

وأشارت إلى أن بعض الحكام ظهروا في الفيديو غير منتبهين، معتبرة أنهم خذلوا ابنها، وأن كل من أعطى ظهره له يتحمل جزءًا من المسؤولية.

وأكدت أن ابنها ظل في قاع المسبح لمدة تصل إلى عشر دقائق دون تدخل سريع، وأنه أُخرج بلون أزرق نتيجة الغرق، دون توفير الأدوات الأساسية للإنعاش القلبي والتنفس الصناعي مثل الأنبوبة الحنجرية. وانتقدت غياب تطبيق لوائح الاتحاد التي تلزم بتوفير معدات الإنعاش.

التقرير الطبي المنشور

كما شكّكت في التقرير الطبي المنشور، واصفة إياه بأنه مكتوب بخط اليد ويفتقر إلى ختم الطبيب وأكواد المستشفى، مؤكدة أن التقرير الأول أشار بوضوح إلى وصول الطفل بحالة توقف في القلب والتنفس، ما يدل على أنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله.

وختمت بتأكيد أن الإجراءات السليمة منذ اللحظة الأولى كان يمكن أن تنقذ حياته، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل للحصول على حق نجلها.