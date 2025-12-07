قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لميس الحديدي: نادي الزهور طلب من أولياء الأمور فحوصات أبنائهم الطبية

السباح يوسف
السباح يوسف
محمد شحتة

أشادت الإعلامية لميس الحديدي ببيان النيابة العامة حول واقعة السباح يوسف محمد، قائلة:"بيان شديد الدقة وبنشكرها على السرعة والدقة، لأن النيابة استمعت لعشرين شاهد في وفاة البطل، وأجمعوا على وجود تقصير من التحكيم وطاقم الإنقاذ".

وتابعت خلال برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة: لالتحقيقات كشفت أن اللاعب وصل لنهاية السباق الذي مدته خمسون مترًا قبل أن ينهار ويغوص في قاع المسبح دون ملاحظة المسؤولين، ولم تُكتشف حالته إلا بعد مرور 3.34 دقائق من وجوده في قاع المسبح".

ولفتت الحديدي إلى أن التحقيقات أثبتت عدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور بضوابط قانون الرياضة، خاصة ما يتعلق بالكود الطبي للاعبين، لأن الملف الطبي ليوسف خالٍ من التقارير والإجراءات الإلزامية للاشتراك في البطولة، قائلة:"لازم كل اللاعبين يتكشف عليهم قبل خوض البطولة للتحقق من حالتهم الصحية قبل المشاركة".

وقالت الحديدي إن الجميع ينتظر بيانًا من هيئة الإسعاف ووزارة الصحة، قائلة:"منتظرين بيان منهم يقلنا هل بالفعل الإنعاش القلبي الرئوي اللي جرى على فترات متقطعة، هل حصل نبض؟ وهل كان فيه نبض ولا مكنش فيه؟ وده سؤال منوط بالصحة والإسعاف الرد عليه وسوف تكشفه تحقيقات النيابة".

وكشفت الحديدي أن البرنامج، فور انتهاء حلقة الأمس، تلقى عددًا كبيرًا من رسائل أولياء الأمور لسباحين من نادي الزهور أو غيره، حيث وصلت لهم رسائل من النادي مفادها: "عاوزين نتائج الفحوصات الطبية لأولادهم المشاركين في البطولات على أن تُقدَّم قبل الخميس القادم".

وتساءلت الحديدي:"يعني أنتوا بتستفتوا الورق عشان النيابة هتبدأ تسأل؟ فين الملفات الطبية والتحليلات اللي ينص عليها الكود الأوليمبي؟ ينص على 12 تحليل وكشف يُجرى للبطال قبل بطولات السباحة".

لميس الحديدي النيابة العامة السباح يوسف يوسف محمد وفاة البطل يوسف

