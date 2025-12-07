بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير

قررت النيابة العامة حبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، بعد ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال.

والد السباح يوسف: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام والمنقذين تجاهلوا التحذير

وكشف والد الطفل يوسف تفاصيل اللحظات التي سبقت اكتشاف وجود ابنه في قاع حمام السباحة، موضحًا أن من لاحظ الحادث لم يكن أيًا من الحكام أو المنقذين، بل أحد المتسابقين الذي شاهد يوسف أثناء سباق "تحطيم رقم 54 متنوع".

وأضاف في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن الحكم تجاهل النداء الأول قبل أن يتم التحقق من وجود الطفل تحت الماء.

ونفى والد يوسف ما تردد من شائعات حول معانات نجله الراحل من أي مشاكل صحية أو تعاطي منشطات، مؤكدًا أن ابنه كان من أبطال الجمهورية ويتمتع بلياقة عالية، مطالبًا بمحاسبة المقصرين ورد الاعتبار ليوسف الذي قال إنه "استُشهد وهو يؤدي سباقه كبطل"، مشددًا على ضرورة وقف الافتراءات التي طالت سمعته وسجله الرياضي.