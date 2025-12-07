قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

التربي صاحب واقعة سرقة الجثث يكشف لـ “صدى البلد”: خلاف على مقابر وراء الأزمة.. والفيديو مفتعل لإثارة الرأي العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين القصاص

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة تزعم أن أحد مسؤولي المقابر في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية قام بسرقة رفات والدتها من المقبرة.

وتواصل "صدى البلد"، مع ياسر محمد كوتو التربي الحارس لمدافن الخصوص، والذي أكد على نشب خلاف بين طرفين هما أشرف العشري وسيد عبد الوهاب، بشأن ملكية ثلاث عيون مقابر، فقد قام أشرف العشري ببيع نصيبه في المقابر لأحد الأشخاص بعدما حصل على حكم قضائي يقر أحقيته كبائع في مساحة التربة البالغة ثلاثة أمتار ونصف، وقد اطلع محامو الطرفين على المستندات وتبين لهم سلامتها وعدم وجود أي مخالفات.

وأضاف ياسر كوتو - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الطرف التابع لسيد عبد الوهاب أثار ضجة حول الأمر، وعلى الرغم من مراجعة الأوراق مرة أخرى، تبين أنها صحيحة ومطابقة. 

وأشار كوتو، إلى أن كل هذه الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، وأكد أن الحقيقة تتمثل في نزاع عائلي على ورث يخص المقابر بين البائع والمشتري.

