سعد الدين الهلالي: خطباء يحرمون الدفن في المقابر المبنية بالطوب الأحمر

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن أي رأي فقهي أحادي جائر وظالم، جميع الآراء الفقهية متعددة.

وتابع سعد الدين الهلالي، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر": كنت أحضر صلاة الجمعة في المنصورة، وكان الخطباء مفوهين ويتكلمون برأي واحد جازم، كل المصلين يعتقدون أن هذا الرأي هو الإسلام، ومن ضمن ما قيل إن الدفن في المقابر المبنية بالطوب الأحمر المدفونين فيها يعذبون.

واستكمل: وفي نظرهم أن الدفن الشرعي يكون في مقابر اللحد أو الشق في التراب، أما ما يبني فوق سطح الأرض فهذا ليس شرعي.

كما حرم الخطباء سرادقات العزاء وأنها أكل لأموال اليتيم، وحرموا خرجوا النساء إلى المقابر وعليهن اللعنة ذهابا وإيابا.

وذكر أن هذه الفتاوى التي كنت أستمع إليها وأصدقها، وبعد التخرج من الشريعة وحصلت على الدكتوراه، ألفت أول مؤلف بجمع مسائل فقه الجنائز لأتأكد مما سمعته وأنا طالب.

وتابع: فوجدت سعة ورحمة غير عادية، ملخصها أن الشخص من حقه في العزاء تطييب الخاطر لصاحب الميت والعزاء فيه ثواب ويأخذ نفس أجر صبر أهل الميت على فقيدهم.