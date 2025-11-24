عمرو أديب: لدينا 5200 لجنة انتخابية انت عايزهم كلهم فلة شمعة منورة؟

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من الطبيعي أن تحدث بعض التجاوزات في الانتخابات داخل مصر، وما يهمني أن تظهر التجاوزات وترد عليها الجهات.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن وزارة الداخلية كلما ظهر فيديو على فيس بوك ترد عليه في الحال وتوضح تفاصيله.

وأشار إلى أن إحدى السيدات قالت إن هناك تجاوزات ومال سياسي في إحدى الدوائر، وبفحص وزارة الداخلية شكوى هذه السيدة تبين وجود خلافات بين أنصار المرشحة المذكورة ومرشح آخر أمام إحدى اللجان الانتخابية في القاهرة وتم احتواء الموقف في حينه.

وتابع: طول اليوم على هذا الحال، تطلع التجاوزات ويطلع بعدها بيان من الداخلية يوضح الموقف، وكل هذه الشكاوى ستذهب للهيئة الوطنية للانتخابات للتحقيق فيها.

وأوضح أن لدينا 5200 لجنة انتخابية، انت عايزهم كلهم فلة شمعة منورة، ده لو كده كان زمان الناتج القومي بتاعنا قد أمريكا 4 مرات.

وذكر أن وزارة الداخلية كل ما مواطن يعمل فيديو، تقوله "لو سمحت نزل ايدك تحت" تعالى بقى أقولك الحكاية واحنا عملنا ايه.

وتابع: طبعا هيبقى في تجاوزات بس قد ايه؟ عندك 5200 لجنة، هيصوت فيهم 4 مليون مواطن، ده لو في ماتش كورة حد فيهم هيضرب التاني.