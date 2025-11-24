عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

أظهرت دراسة حديثة أن بعض العادات الصباحية قد تؤدي إلى زيادة تراكم دهون البطن عند النساء وأكدت الطبيبة أن التغيير في الروتين اليومي البسيط يمكن أن يقلل من هذه المشكلة ويعزز الصحة العامة ويشير الخبر إلى أن العديد من النساء لا يدركن تأثير بعض الممارسات على زيادة الوزن

العادة الخاطئة وتأثيرها على الجسم

أوضحت سكينة جمال خبيرة التغذية، أن تخطي وجبة الإفطار أو تناول مشروبات غنية بالسكر مباشرة بعد الاستيقاظ يرفع من مستويات الأنسولين ويزيد تخزين الدهون في منطقة البطن كما أن قلة الحركة بعد الاستيقاظ وعدم شرب الماء يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويزيد من تراكم الدهون

نصائح لتجنب زيادة دهون البطن

توصي خبيرة التغذية بتناول إفطار صحي متوازن يحتوي على بروتينات وألياف وشرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ وإضافة نشاط بسيط مثل المشي أو تمارين التمدد لتحفيز الدورة الدموية وتحسين معدل حرق الدهون

العوامل الأخرى المؤثرة

تشير جمال إلى أن التوتر وقلة النوم والتأخر في موعد الوجبات كلها عوامل تزيد من تراكم الدهون وتضيف أن اتباع نظام صحي متوازن طوال اليوم له تأثير مباشر على شكل الجسم وصحة الأعضاء الداخلية