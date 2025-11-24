قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس القابضة لمياه الشرب يبحث برنامج إدارة مياه دلتا النيل مع الوكالة الألمانية
بيوزعوا أموال لشراء الأصوات.. القبض على أنصار مرشح بانتخابات النواب
بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري
بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية
الوطنية للانتخابات: انقطاع الكهرباء ومشاحنات بين أنصار مرشحين في الإسماعيلية
400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
سعر الدولار الآن في مصر الإثنين 24 نوفمبر 2025
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا .. والعظمى بالقاهرة 25
الوطنية للانتخابات: سقوط مروحة على موظفة بإحدى لجان الدقهلية ونقلها للمستشفى
أحمد موسى يطالب ببيانات رسمية حول وقائع شراء الأصوات ويؤكد ضبط متورطين في المحلة والدقهلية
رئيس القابضة لمياه الشرب: ميكنة التحصيل والصرف الصناعي لتحسين مستوى الخدمة
400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الذهب
الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، 24 نوفمبر، ارتفاعًا ملحوظًا مع قرب نهاية التعاملات مقارنة بأسعار منتصف اليوم، وسط تحركات قوية في السوق ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا من 5475 جنيهًا إلى 5525 جنيهًا، فيما زاد سعر الجنيه الذهب نحو 440 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية

استنادًا إلى بيانات محلات الصاغة، جاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كما يلي:
 

- سعر الذهب عيار 24: سجل سعر البيع 6320 جنيه وسعر الشراء 6285 جنيه.

- سعر الذهب عيار 22: سجل سعر البيع 5795 جنيه وسعر الشراء 5760 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21: سجل سعر البيع 5530 جنيه وسعر الشراء 5500 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18: سجل سعر البيع 4740 جنيه وسعر الشراء 4715 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14: سجل سعر البيع 3685 جنيه وسعر الشراء 3665 جنيه.

- سعر الذهب عيار 12: سجل سعر البيع 3160 جنيه وسعر الشراء 3145 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب: سجل سعر البيع 44240 جنيه وسعر الشراء 44000 جنيه.

- سعر الأونصة بالدولار: سجل 4120.08 دولار.

- سعر الأونصة محليا : سجل 196575 جنيه للبيع و195510 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 والجنيه الذهب

وتمثل الارتفاع الأبرز في السوق اليوم، عيار 21 الذي ارتفع بقوة من 5475 جنيهًا في آخر تحديث إلى 5525 جنيهًا، متأثرا بارتفاع السعر العالمي.

كما شهد الجنيه الذهب ارتفاعًا واضحًا بقيمة 440 جنيهًا، مسجلاً 44240 جنيهًا للبيع و44000 جنيه للشراء، ما يجعله الخيار المفضل للمستثمرين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم في ظل التقلبات الاقتصادية.

وبحسب الخبراء، فإن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر يعكس تحركات السوق العالمية للذهب.

وينصح الخبراء المواطنين الراغبين في شراء الذهب بمراقبة تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة عيار 21 والجنيه الذهب، لتحديد أنسب توقيت للشراء أو البيع، مع مراعاة فروق البيع والشراء في محلات الصاغة.

سعر الذهب بالمصنعية 

وتواصل المصنعية تأثيرها المباشر على أسعار المشغولات الذهبية، إذ تتراوح مصنعية عيار 21 بين 100 و250 جنيهًا للجرام بحسب نوع المشغولة والمحل والمنطقة، وهو ما يزيد بشكل واضح من قيمة الذهب النهائي مقارنة بسعر الجرام الخام دون مصنعية.

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة

خطر السيول يهدد هذه المناطق.. والأرصاد تُحذر من الطرق المؤدية لأسوان بسبب الأمطار الرعدية

حالة الطقس

سيول تضرب 5 مناطق بجنوب البلاد .. تطورات حالة الطقس في ساعات

هبة

زوجة الراحل شيكا تحتفل ببرائتها من تهمة تجارة الأعضاء

إغلاق اللجان الانتخابية

نهاية اليوم الأول ..لجان الاقتراع بالشرابية والزاوية الحمراء تغلق أبوابها أمام الناخبين

انتخابات مجلس النواب 2025

انتهاء التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

مدرسة الشهيد علي يوسف بالسيدة زينب

قبل غلق باب التصويت.. توافد الناخبين على مدرسة الشهيد علي يوسف بالسيدة زينب

بالصور

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين أن جسمك ينبهك لخلل خطير

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير
مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير
مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير

إقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس.. صور

اقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس .. صور
اقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس .. صور
اقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس .. صور

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

ياسمين صبري ووالدها
ياسمين صبري ووالدها
ياسمين صبري ووالدها

60 فيلما من 22 دولة.. مهرجان الفيوم يعلن أفلام ومسابقات دورته الثانية

مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

بوستر اغنية ماليش غيرك لرامي جمال

ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

الفنانه غادة ابراهيم

غادة إبراهيم تدلي بصوتها في مدرسة مصطفي كامل بمساكن شيراتون

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

