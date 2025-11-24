400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، 24 نوفمبر، ارتفاعًا ملحوظًا مع قرب نهاية التعاملات مقارنة بأسعار منتصف اليوم، وسط تحركات قوية في السوق ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا من 5475 جنيهًا إلى 5525 جنيهًا، فيما زاد سعر الجنيه الذهب نحو 440 جنيهًا.



سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية

استنادًا إلى بيانات محلات الصاغة، جاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كما يلي:



- سعر الذهب عيار 24: سجل سعر البيع 6320 جنيه وسعر الشراء 6285 جنيه.

- سعر الذهب عيار 22: سجل سعر البيع 5795 جنيه وسعر الشراء 5760 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21: سجل سعر البيع 5530 جنيه وسعر الشراء 5500 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18: سجل سعر البيع 4740 جنيه وسعر الشراء 4715 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14: سجل سعر البيع 3685 جنيه وسعر الشراء 3665 جنيه.

- سعر الذهب عيار 12: سجل سعر البيع 3160 جنيه وسعر الشراء 3145 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب: سجل سعر البيع 44240 جنيه وسعر الشراء 44000 جنيه.

- سعر الأونصة بالدولار: سجل 4120.08 دولار.

- سعر الأونصة محليا : سجل 196575 جنيه للبيع و195510 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 والجنيه الذهب

وتمثل الارتفاع الأبرز في السوق اليوم، عيار 21 الذي ارتفع بقوة من 5475 جنيهًا في آخر تحديث إلى 5525 جنيهًا، متأثرا بارتفاع السعر العالمي.

كما شهد الجنيه الذهب ارتفاعًا واضحًا بقيمة 440 جنيهًا، مسجلاً 44240 جنيهًا للبيع و44000 جنيه للشراء، ما يجعله الخيار المفضل للمستثمرين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم في ظل التقلبات الاقتصادية.

وبحسب الخبراء، فإن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر يعكس تحركات السوق العالمية للذهب.

وينصح الخبراء المواطنين الراغبين في شراء الذهب بمراقبة تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة عيار 21 والجنيه الذهب، لتحديد أنسب توقيت للشراء أو البيع، مع مراعاة فروق البيع والشراء في محلات الصاغة.

سعر الذهب بالمصنعية

وتواصل المصنعية تأثيرها المباشر على أسعار المشغولات الذهبية، إذ تتراوح مصنعية عيار 21 بين 100 و250 جنيهًا للجرام بحسب نوع المشغولة والمحل والمنطقة، وهو ما يزيد بشكل واضح من قيمة الذهب النهائي مقارنة بسعر الجرام الخام دون مصنعية.