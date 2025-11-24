قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس القابضة لمياه الشرب يبحث برنامج إدارة مياه دلتا النيل مع الوكالة الألمانية
بيوزعوا أموال لشراء الأصوات.. القبض على أنصار مرشح بانتخابات النواب
بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري
بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية
الوطنية للانتخابات: انقطاع الكهرباء ومشاحنات بين أنصار مرشحين في الإسماعيلية
400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
سعر الدولار الآن في مصر الإثنين 24 نوفمبر 2025
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا .. والعظمى بالقاهرة 25
الوطنية للانتخابات: سقوط مروحة على موظفة بإحدى لجان الدقهلية ونقلها للمستشفى
أحمد موسى يطالب ببيانات رسمية حول وقائع شراء الأصوات ويؤكد ضبط متورطين في المحلة والدقهلية
رئيس القابضة لمياه الشرب: ميكنة التحصيل والصرف الصناعي لتحسين مستوى الخدمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري

التهجير القسري
التهجير القسري
أ ش أ

طالب مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، الإدارة الأمريكية سرعة التدخل لمنع انهيار اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن قطاع غزة.


وشدد الدبلوماسي الفلسطيني -خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن اليوم الاثنين- على ضرورة احترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولفت إلى أنه لا يمكن تبرير القتل.


وقال إن إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري والاحتلال والضم"، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف سياسة التهجير والإحلال وهجمات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.


وأكد منصور، أنه لا بديل عن دور الأمم المتحدة في مجال المساعدات للفلسطينيين، لافتا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض إقامة الدولة الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه.
 

مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور الإدارة الأمريكية منع انهيار اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التهجير القسري

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة

خطر السيول يهدد هذه المناطق.. والأرصاد تُحذر من الطرق المؤدية لأسوان بسبب الأمطار الرعدية

حالة الطقس

سيول تضرب 5 مناطق بجنوب البلاد .. تطورات حالة الطقس في ساعات

هبة

زوجة الراحل شيكا تحتفل ببرائتها من تهمة تجارة الأعضاء

السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس

الجالية المصرية في فرنسا تنظم حفل تكريم للسفير علاء يوسف

انتخابات مجلس النواب

انتهاء عمليات التصويت في اليوم الأول لانتخابات النواب بدار السلام

انتخابات

الشباب كلمة السر.. توافد الناخبين للادلاء بأصواتهم بمدارس مصر القديمة والمنيل.. صور

بالصور

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين أن جسمك ينبهك لخلل خطير

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير

إقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس.. صور

اقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس .. صور

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

ياسمين صبري ووالدها

60 فيلما من 22 دولة.. مهرجان الفيوم يعلن أفلام ومسابقات دورته الثانية

مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

بوستر اغنية ماليش غيرك لرامي جمال

ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

الفنانه غادة ابراهيم

غادة إبراهيم تدلي بصوتها في مدرسة مصطفي كامل بمساكن شيراتون

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

