مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري

طالب مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، الإدارة الأمريكية سرعة التدخل لمنع انهيار اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن قطاع غزة.



وشدد الدبلوماسي الفلسطيني -خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن اليوم الاثنين- على ضرورة احترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولفت إلى أنه لا يمكن تبرير القتل.



وقال إن إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري والاحتلال والضم"، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف سياسة التهجير والإحلال وهجمات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.



وأكد منصور، أنه لا بديل عن دور الأمم المتحدة في مجال المساعدات للفلسطينيين، لافتا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض إقامة الدولة الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه.

