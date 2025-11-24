الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا 2025.. خطوات ورابط رسمي الآن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا 2025 .. تواصل خدمات الحكومة الإلكترونية توسعها خلال عام 2025، ما جعل عملية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا ضرورة ملحّة يبحث عنها أصحاب السيارات يوميًا؛ خاصةً بعد التوسع الكبير في نشر كاميرات رصد المخالفين على الطرق في مختلف المحافظات.

آلية الاستعلام والسداد الإلكتروني لمخالفات المرور  

 وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام المواطنين بمعرفة آلية الاستعلام والسداد الإلكتروني لتجنب الغرامات التأخيرية وضمان تحديث بيانات المركبات بشكل مستمر.

بوابة المرور الإلكترونية

تعمل الجهات المختصة على توفير مسارات إلكترونية رسمية معتمدة، سواء من خلال موقع النيابة العامة أو بوابة المرور الإلكترونية أو بوابة مصر الرقمية، وهو ما يجعل عملية الاستعلام أسرع وأسهل من دون الحاجة إلى التوجه لوحدات المرور التقليدية، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتسهيل إجراءات المواطنين.

 اقرأ أيضًا:

مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

يعد موقع النيابة العامة أحد أهم المنصات التي توفر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا، إذ يمكن للمستخدم الدخول مباشرة إلى الموقع من خلال الرابط الرسمي واتباع الخطوات الآتية للحصول على تفاصيل المخالفات المسجلة على المركبة بطريقة دقيقة وآمنة.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى موقع النيابة العامة ثم الضغط على خدمات المرور، يلي ذلك اختيار خدمات نيابات المرور الإلكترونية، ثم الانتقال إلى خدمة سداد المخالفات المرورية والسداد الإلكتروني باستخدام البطاقات الائتمانية.

وبعد الضغط على الدفع ثم استمرار يقوم المستخدم بالضغط على إرسال الطلب لتظهر تفاصيل السداد كاملة.

وفي الخطوة النهائية يتم تسجيل تفاصيل البطاقة الائتمانية لتظهر خانة خاصة بمبلغ الدفع المطلوب سداده.

هذه الخطوات تجعل عملية الاستعلام والسداد أكثر شفافية وتوفر وقتًا كبيرًا على المواطنين، خصوصًا مع كثرة المخالفات الناتجة عن التغيرات التنظيمية وحملات الانضباط المروري المنتشرة على مدار الساعة.

مخالفات المرور

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور من بوابة المرور الإلكترونية

توفر بوابة المرور الإلكترونية جهة أخرى رسمية للاستعلام، إذ يمكن للمواطن الدخول إلى الموقع والضغط على استعلام ثم استمرار ليبدأ إدخال البيانات المطلوبة.

ويتيح النظام خيارين، الأول إدخال رقم الرخصة، والثاني إدخال الحروف الموجودة على اللوحة المعدنية للمركبة.

وفي حال اختيار رقم الرخصة يتطلب النظام تحديد المحافظة المرتبطة بالرخصة، ليتم بعدها إظهار قيمة المخالفات المسجلة، ومن ثم يتمكن مالك السيارة من معرفة حجم الغرامات الواجبة السداد قبل اتخاذ أي خطوة تخص تجديد الترخيص أو تقديم تظلم أو سداد إلكتروني.

هذه الخدمة تشهد استخدامًا متزايدًا في الآونة الآتية بسبب سهولة الوصول إليها من أي هاتف محمول أو جهاز كمبيوتر دون قيود، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط على وحدات المرور.

مخالفات المرور

كيفية سداد مخالفات المرور إلكترونيا بخطوات بسيطة

تتيح النيابة العامة للمرور خدمة الدفع الإلكتروني عبر خطوات واضحة تبدأ بالدخول إلى الموقع ثم الضغط على الدفع الإلكتروني ثم اختيار دفع مخالفات المرور.

وبعد إدخال رقم لوحة السيارة والحروف، يتم الضغط على عرض، لتظهر جميع المخالفات المسجلة.

ويمكن للمستخدم اختيار طريقة الدفع المناسبة سواء كانت فيزا أو ماستر كارد أو الدفع نقدًا من خلال مكاتب البريد أو البنوك المشاركة في الخدمة.

كما يسمح النظام بتحديد نوع المخالفة المطلوب دفعها، ما يجعل العملية مرنة وقابلة للتخصيص حسب احتياجات المستخدم.

مخالفات المرور

أنواع مخالفات المرور الأكثر شيوعًا

تنقسم المخالفات المرورية إلى نوعين رئيسيين، الأول مخالفات لا تسبب ضررًا بالغًا، مثل تجاوز السرعة المحددة أو استخدام الهاتف المحمول في أثناء القيادة، وهي مخالفات شائعة يواجهها أغلب السائقين.

أما النوع الثاني فيتعلق بمخالفات لا يمكن التظلم منها، أبرزها قيادة السيارة بدون رخصة سارية أو التلاعب بالأرقام أو الحروف الموجودة في اللوحة المعدنية للسيارة، وهي مخالفات جسيمة تستوجب إجراءات قانونية صارمة.

خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

يتيح موقع النيابة العامة للمرور تقديم التظلمات إلكترونيًا بطريقة سهلة.

تبدأ العملية بالدخول إلى الموقع ثم تسجيل الدخول والضغط على خدمات المرور.

استعلم عن المخالفات المرورية بأسهل طريقة

بعدها يتم اختيار التظلمات والضغط على استمرار، ثم إدخال رقم الرخصة في الخانة المخصصة وإدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

وبعد ظهور المخالفات، يقوم المستخدم بتحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها وكتابة سبب التظلم، ثم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة لاستكمال الطلب.

تعد هذه الخدمة خطوة مهمة لتخفيف الضغط على وحدات المرور ومنح المواطن حق الاعتراض الإلكتروني.

مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

توفر بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور ضمن قسم مركباتي، حيث يمكن للمستخدم الدخول إلى البوابة ثم الضغط على الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة ثم بدء الخدمة، وبعدها يتم إدخال الرقم الخاص بالسيارة للحصول على بيان كامل بالمخالفات المسجلة.

وتتميز هذه الخدمة بأنها جزء من منظومة موحّدة تجمع مختلف الخدمات الإلكترونية الحكومية في موقع واحد.

