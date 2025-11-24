إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية شقبا غرب رام الله

أُصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية شقبا غرب رام الله.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية شقبا، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي السياق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن آليات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة والقنابل الضوئية والصوتية والغاز السام والمدمع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات شرق المدينة، وسمع دوي انفجارات في المنطقة.



وتتعرض المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بشكل يومي لاقتحامات الاحتلال المتكررة.