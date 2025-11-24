الأرصاد: القاهرة الكبرى تتأثر بانخفاض درجات الحرارة وفرص هطول أمطار محدودة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا اليوم، بعدما كانت التوقعات خلال الأيام الماضية تشير إلى ارتفاع مؤقت فوق المعدلات الطبيعية.

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"أن الارتفاع الذي تم تسجيله مؤخرًا كان أعلى من المعدلات المعتادة، قبل أن يبدأ اليوم تأثير منخفض جوي يؤدي إلى تكاثر السحب على العديد من المناطق، وهو ما تم رصده بالفعل.

وأضاف محمود القياتى، أن الحالة الجوية صاحبتها تساقط أمطار وصلت إلى حد الرعدية في بعض المناطق، وامتدت إلى محافظات جنوب الصعيد، مسببة تشكل السيول على الأودية الواقعة جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، كما تتعرض المناطق الشمالية لأمطار قد تكون رعدية في بعض المواقع.

وأشار محمود القياتى، إلى أن فرص سقوط الأمطار ستستمر غدًا على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والسواحل الشمالية، مع توقع أن تكون أقل حدة على باقي المحافظات، موضحًا أن الأمطار قد تمتد بشكل محدود إلى مناطق من القاهرة الكبرى، إلا أن فرص الهطول تظل ضعيفة جدًا، فيما يسهم تكوّن السحب المنخفضة في حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.