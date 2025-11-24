قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: ترامب يضغط على بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب
انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه
الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟
الأرصاد: القاهرة الكبرى تتأثر بانخفاض درجات الحرارة وفرص هطول أمطار محدودة
ما الفرق بين نفقة العدة ونفقة المتعة؟.. أمين الإفتاء يوضح
تحذير الأرصاد: سيول على البحر الأحمر وسيناء.. وضباب كثيف يُغطي الطرق صباحًا
تفاصيل السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة في القاهرة
أوكراني يفجّر نفسه داخل مركز للتجنيد في مدينة أوديسا | فيديو
تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
مفاجأة أوروبية.. سيلتيك يتحرك لخطف الفلسطيني وسام أبو علي
الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا 2025.. خطوات ورابط رسمي الآن
تحذير الأرصاد: سيول على البحر الأحمر وسيناء.. وضباب كثيف يُغطي الطرق صباحًا

حالة الطقس
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء وقد تصل لحد السيول على المناطق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
العاصمة الإدارية 26 14
6 أكتوبر 26 15
بنهــــا 25 16
دمنهور 25 16
وادي النطرون 26 17
كفر الشيخ 24 15
المنصورة 24 15
الزقازيق 25 16
شبين الكوم 24 15
طنطا 24 15
دمياط 23 18
بورسعيد 24 19
الإسماعيلية 24 15
السويس 25 16
العريش 25 14
رفح 24 17
رأس سدر 25 16
نخل 22 15
كاترين 20 11
الطور 25 16
طابا 24 15
شرم الشيخ 29 20
الإسكندرية 23 15
العلمين 23 16
مطروح 22 16
السلوم 21 15
سيوة 22 13
رأس غارب 28 18
الغردقة 27 19
سفاجا 28 18
مرسى علم 28 19
شلاتين 27 20
حلايب 25 22
أبو رماد 27 20
رأس حدربة 24 22
الفيوم 25 15
بني سويف 25 15
المنيا 25 14
أسيوط 26 14
سوهاج 27 15
قنا 30 18
الأقصر 29 18
أسوان 31 19
الوادي الجديد 27 15
أبوسمبل 31 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 24
المدينة المنورة 31 17
الرياض 25 15
المنامة 27 21
أبوظبي 30 19
الدوحة 29 20
الكويت 29 13
دمشق 18 05
بيروت 21 17
عمان 16 08
القدس 26 09
غزة 21 15
بغداد 27 12
مسقط 28 20
صنعاء 23 07
الخرطوم 36 22
طرابلس 22 13
تونس 21 11
الجزائر 16 10
الرباط 19 11
نواكشوط 28 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 16 01
إسطنبول 16 10
إسلام آباد 22 07
نيودلهي 23 11
جاكرتا 34 24
بكين 09 04-
كوالالمبور 30 24
طوكيو 16 08
أثينا 19 11
روما 16 08
باريس 08 03
مدريد 12 03
برلين 03 01
لندن 08 05
مونتريال 06 02
موسكو 04 01-
نيويورك 12 06
واشنطن 14 07
أديس أبابا 24 11

تحذير الأرصاد البحر الأحمر وسيناء وضباب

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

