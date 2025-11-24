خطر السيول يهدد هذه المناطق.. والأرصاد تُحذر من الطرق المؤدية لأسوان بسبب الأمطار الرعدية

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا .

كما توقعت الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتشكل السيول على (حلايب ـ شلاتين ـ راس بيناس ـ مرسى علم).

وقال الأرصاد محذرة: يرجى الحذر من تشكل السيول على الطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى جنوب الصعيد وخاصة إلى محافظة أسوان".

كما أشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد، إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وسيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة، ومتابعة تحديثات الطقس أولًا بأول.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأيام المقبلة، كالآتي:

السواحل الشمالية: (العظمى 23–24 والصغرى 15–16)

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (العظمى 25–26 والصغرى 15–17)

شمال الصعيد: (العظمى 27 والصغرى 13–15)

جنوب الصعيد: (العظمى 31–32 والصغرى 17–18)