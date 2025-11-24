ميلوني: الخطة الأمريكية للسلام بأوكرانيا مقبولة.. وترامب يبدو مستعدًا للتفاوض

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنها لمست استعدادًا للتفاوض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد حديثها معه بشأن خطته المكونة من 28 نقطة للسلام في أوكرانيا.

وأضافت ميلوني- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية- أنها لا تعتقد أنه ينبغي على أوروبا تقديم "اقتراح مضاد" لخطة ترامب، متابعة أن "العديد من نقاط الخطة الأمريكية مقبولة، ومن المنطقي أكثر العمل على الاقتراح الحالي".

جدير بالذكر أن أوكرانيا وعددًا من حلفائها الأوروبيين يريدون إدخال تعديلات على خطة السلام، التي تقبل العديد من مطالب روسيا، بما في ذلك التنازل عن مساحات واسعة من الأراضي، وتخفيضات كبيرة في حجم الجيش الأوكراني، والتعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).