البيت الأبيض: ترامب يضغط على بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدف التوصل إلى إنهاء الحرب.



وأشار البيت الأبيض ، في بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين ، إلى أنه لا يوجد اجتماع مقرر بين ترامب وزيلينسكي خلال هذا الأسبوع.



وأكد البيان أنه لا يمكن الاستمرار في بيع الأسلحة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بهدف إرسالها إلى أوكرانيا، موضحًا أن ترامب يريد إنهاء الحرب، مع الإشارة إلى استمرار وجود بعض نقاط الخلاف بشأن الخطة المقترحة الخاصة بأوكرانيا، وأن فرق العمل الأمريكية تواصل مناقشتها.