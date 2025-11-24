قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

عزة عاطف

ظهرت صور تجسّسية لأول مرة لنموذج اختبار جديد من مرسيدس يعرف باسم “Baby G‑Class” أو “Little G”، وقد أثار هذا الطراز الجديد ضجة كبيرة لكونه يجلب تصميم الـG‑Wagen الأيقوني إلى فئة أصغر وأكثر مرونة، ولكن مع خط كهربائي كامل من الشركة.

تصميم كلاسيكي مميز رغم صغر الحجم

التسريبات تشير إلى أن الطراز الصغير يحافظ على الهوية التصميمية للـ G‑Class عبر جوانب مسطحة، سقف مربع، وزجاج أمامي عمودي، مع عجلة احتياطية مثبتة خلف الباب، كما في الجيب الأصلي. 

يبدو أن مرسيدس أرادت الحفاظ على “روح الـG” بكل تفاصيله رغم تصغير المقاس، حيث صمّمت model خصيصًا له العديد من الأجزاء مثل مقابض الأبواب وهيكل الجسم، بحيث لا يُعاد استخدام قطع من سيارات أخرى. 

تكشف بعض الصور التجسسية قضبان سقفية (Roof Rails) ومقابض بارزة، مما يمنح السيارة مظهرًا عمليًا ونشطًا يناسب المغامرات الخفيفة أو الاستخدام اليومي. 

منصة فريدة ومخصصة للطرق الوعرة

أشارت مرسيدس إلى أن “Baby G” سيُبنى على شاسيه جديد يشبه إطار سلم (ladder‑frame)، وهو تصميم نادر في عالم السيارات الكهربائية، يعزز مظهره القوي وقدرته المحتملة على التعامل مع التضاريس بشكل جيد. 

أكد المختصون التقنيون في مرسيدس أن هذا الهيكل لم يشتق من منصات سيارات المدينة، بل تم تطويره خصيصًا ليمنح السيارة الأصغر صلابة وديناميكا تشبه سيارات الدفع الرباعي التقليدية. 

يكشف هذا الاختيار أن الشركة لا تنوي أن يكون “Baby G” مجرد شكل فانتازي، بل سيارة قادرة فعليًا على أداء مغامرات خارج الطريق إذا لزم الأمر.

تقول تصريحات مرسيدس إن الطراز سيكون كهربائيًا بالكامل بلا خيار محرك احتراق تقليدي، ما يعني التزامًا واضحًا من مرسيدس بتحويل أسطورة الجيب إلى عالم السيارات الكهربائية الحديثة. 

وفقًا لرئيس التكنولوجيا في الشركة، Markus Schäfer، فإن معظم مكونات السيارة ستكون مخصصة بالكامل — من الأبواب إلى المقابض — كجزء من هوية “G‑Class صغيرة” مستقلة. 

قد تطلق مرسيدس الطراز في عام 2026 أو 2027، بحسب مصادر متعددة، مع توجه قوي لفتح فئة جديدة ضمن عائلة G (بجانب G‑Class التقليدية وEV الأكبر مثل EQG). 

من المتوقع أن يتنافس “Baby G” مع طرازات مثل Land Rover Defender مصغر كهربائي، خاصة بعد تأكيد عدة جهات على عمل كلا الصانعين على سيارات off-road صغيرة بحجم مدني. 

بحسب تقرير من Auto Express، من المرجّح أن يكون سعر هذه النسخة الكهربائية المصغرة “أقل بكثير” من الجيب الكامل الحالي، ما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يريد طابع G‑Class الأيقوني بسعر أقرب إلى سيارات الكروس أوفر الصغيرة. 

تشير التوقعات إلى أن السيارة قد تدخل الفئة الحضرية والرياضية معًا، مستهدفة مشترين شبابًا يبحثون عن النمط الكلاسيكي للجيب دون التضحية بكفاءة الكهرباء والتكنولوجيا الحديثة.

بإطلاق “Baby G‑Class” الكهربائي، تسعى مرسيدس لإعادة تعريف أسطورة الـG‑Wagen من خلال تقديم نسخة أكثر قابلية للاستخدام اليومي، لكنها تحافظ على شخصية الجيب القوية والصندوقية. 

مع منصة مخصصة، تصميم أيقوني، ودفع كهربائي بالكامل، يبدو أن الجيل القادم من G‑Class سيكون نقطة التقاء بين التراث والكهرباء، مع ترقب كبير لدخوله الأسواق قريبًا.

