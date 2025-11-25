قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
أخبار البلد

انضباط وتنظيم جيد.. "القومي لحقوق الإنسان" يرصد أجواء اليوم الأول لانتخابات النواب بالمرحلة الثانية

انتخابات النواب بالمرحلة الثانية
الديب أبوعلي

اختتمت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أعمالها في متابعة اليوم الانتخابي الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، والذي جرى اليوم الاثنين، في أجواء اتسمت بالانضباط والتنظيم الجيد؛ وقد أشادت فرق المتابعة التابعة للمجلس، إلى جانب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، بمستوى التعاون الملحوظ من الجهات المعنية، ولا سيّما فيما يتعلق بتسهيل مهام المتابعين وتيسير نفاذهم إلى مقار اللجان الانتخابية ومحيطها.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية –في بيانها الختامي– أنها تابعت، إلى جانب ست غرف عمليات فرعية بالمحافظات، مجريات العملية الانتخابية من خلال متابعة مركزية وميدانية شارك فيها أعضاء المجلس وفرق الأمانة الفنية، فضلًا عن متابعي منظمات المجتمع المدني ومشاركتهم عبر المنصة الإلكترونية (زوم).

وقد أظهرت المتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في معظم اللجان، وسط تواجد أمني منضبط ساهم في تيسير وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع.

مشاركة مرتفعة من النساء وكبار السن وذوي الإعاقة

وأشارت إلى أنه تم رصد خلال اليوم الانتخابي الأول مشاركة مرتفعة من النساء وكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب مشاركة متزايدة من فئة الشباب، مما يعكس تنامي الوعي بأهمية المشاركة في الحياة العامة؛ كما لوحظ توافر كراسي متحركة أمام العديد من اللجان، وتواجد مترجمي لغة الإشارة في بعضها، وارتفاع نسب المشاركة الريفية مقارنة بالحضر، مع تيسير ملحوظ لإجراءات التصويت؛ وانخفاض ممارسة بعض أشكال الدعاية الانتخابية أمام عدد من مقار اللجان، وهو ما يُعد انعكاسًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرادعة في هذا الشأن.

أهم التجاوزات 

وفي المقابل، رصدت الغرفة المركزية بالمجلس وفرق المتابعة الميدانية عددًا من التجاوزات التي تمثلت في: ممارسة بعض أشكال الدعاية الانتخابية أمام عدد من مقار اللجان، وورود شكاوى فردية بشأن نقل جماعي للناخبين لصالح مرشحين محددين، ورصد بعض التجاوزات لسلوكيات غير قانونية لحشد وتعبئة الناخبين للتصويت لصالح بعض المرشحين بعينهم، وتأخر فتح بعض اللجان في الساعات الأولى من الصباح.

وأثنى المجلس القومي لحقوق الإنسان على أداء الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية في مواجهة وضبط العديد من التجاوزات، بما يحقق الردع اللازم للمخالفين ويضمن نزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية؛ كما أكد المجلس استمراره في رصد ومتابعة العملية الانتخابية، وتعاونه الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالته أي شكاوى ترده إلى الهيئة بصفتها الجهة المختصة بالتعامل مع تلك الشكاوى.

المجلس القومي لحقوق الإنسان انتخابات انتخابات مجلس النواب مصر سياسة

