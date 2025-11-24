رئيس عربية النواب: إقبال المواطنين على الانتخابات فاق كل التوقعات

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بحجم التوافد الكبير من المواطنين على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن هذا الإقبال يُعد دليلًا على وعي المصريين بأهمية المشاركة السياسية في رسم مستقبل وطنهم.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : الشعب المصري أثبت مرة أخرى أنه على قدر المسؤولية الوطنية وأنه يمتلك حسًا ديمقراطيًا متقدماً يجعل صوته مسموعًا في المؤسسات التشريعية مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة السابقة لتعزيز الوعي الشعبي بدور المواطن في العملية الانتخابية كان لها أثر بالغ في تحفيز المواطنين على النزول والمشاركة بكثافة وأن هذه التوجيهات لم تقتصر على كلمات تحفيزية، بل تم ترجمتها على أرض الواقع من خلال تسهيل إجراءات التصويت وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين داخل اللجان الانتخابية، ما جعل العملية الانتخابية أكثر سهولة ويسرًا لجميع الفئات العمرية والاجتماعية.

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أن المشاركة الكبيرة في هذه المرحلة تُظهر التماسك الوطني والتلاحم الشعبي مع القيادة السياسية، وتعكس ثقة المواطن المصري في قدرته على المساهمة في صياغة التشريعات التي تمس حياته اليومية ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي مؤكداً أن هذا التفاعل الشعبي يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الحياة الديمقراطية في مصر، وبناء برلمان قادر على مواجهة التحديات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أن الانتخابات البرلمانية ليست مجرد عملية تصويتية، بل هي مؤشر على قوة الدولة واستقرارها، ومقياس لمدى مشاركة الشعب في صياغة السياسات العامة، وأن الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية ساهم في رفع نسبة المشاركة بشكل ملحوظ مؤكداً أن هذا الإنجاز يُمثل أملًا جديدًا لكل مواطن مصري، ويؤكد على أن إرادة الشعب هي الأساس في بناء مؤسسات وطنية قوية تعكس طموحات الأمة ومستقبلها المزدهر.