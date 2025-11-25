قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب جروس.. محمد أضا يكشف تفاصيل إيقاف قيد الزمالك الجديد
ياسمين الخطيب عن إيقاف قيد الأبيض: لا شيء أكثر بؤسا من أن تكون زملكاويا
الأهلي بطلًا.. اتحاد السلة يكشف موقف نهائي دوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد
الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد
أفضل دعاء جوف الليل تفتح لك أبواب الخير.. لا تفوتها
"ليس مجرد تمر".. وزيرة التضامن تصف مصنع "تمور التكافل" بـ"قِبلة الأمل"
الري: نمتلك 3 محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة 4.3 مليار متر مكعب
محمد فراج يكشف أصعب المشاهد في مسلسل ورد وشوكولاتة
بعد دعوات لحلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تنهي مهمتها في القطاع
سعد الدين الهلالي: أُحيي المستشار عدلي منصور لتقي عزاء أخيه على المقابر
بسبب خروقات وقف إطلاق النار.. خبراء أمميون يطالبون بحظر توريد الأسلحة لإسرائيل
انضباط وتنظيم جيد.. "القومي لحقوق الإنسان" يرصد أجواء اليوم الأول لانتخابات النواب بالمرحلة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسمين الخطيب عن إيقاف قيد الأبيض: لا شيء أكثر بؤسا من أن تكون زملكاويا

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
يمنى عبد الظاهر

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن قرار الفيفا بايقاف قيد نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ياسمين الخطيب :" الفيفا يعلن إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات! لا شيء  في هذه الأيام أكثر بؤساً من أن تكون زملكاوياً!".

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن أن قرار  الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للأبيض لمدة 3 فترات متتالية، الذي صدر اليوم، بسبب مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق .

وكان " فيفا" أعلن عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 عن إيقاف القيد للزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك مطالب بسداد مبلغ 600 ألف دولار تقريبا للمدير الفني السويسري كي يتمكن من رفع إيقاف القيد.

و سبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه.

وأصبح عدد القضايا على الزمالك خمس قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم.

الزمالك قرار الفيفا بايقاف قيد الفيفا الاتحاد الدولي كريستيان جروس السويسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

ترشيحاتنا

شاشات. BYD

لماذا تحاول BYD التخلص من شاشاتها الدوارة في السيارات الحديثة؟

مرسيدس

بقوة 900 حصانًا.. مرسيدس تستعد لإطلاق نسخة كهربائية من GLC بفتيس وهمي

iPhone 17

مستخدم يشارك رحلته مع iPhone 17 ويكشف كيف غير تفكيره في عالم الهواتف الذكية

بالصور

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة.. طبيبات يحذرن

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن
أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن
أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

بوستر اغنية ماليش غيرك لرامي جمال

ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد