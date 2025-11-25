مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

خلال الأشهر الماضية برز تريند واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة TikTok، حول “مشروب الماغنسيوم” الذي يُقال إنه يساعد على النوم العميق، ويقلل التوتر، ويحسّن المزاج فوراً.

لكن هل هذا المشروب بالفعل معجزة كما يظهر في الفيديوهات، أم أن هناك مبالغة في فوائده؟

ما هو مشروب الماغنسيوم؟

“مشروب الماغنسيوم”

يتكوّن المشروب ببساطة من ماء دافئ يُضاف إليه نوع من مكملات الماغنسيوم القابلة للذوبان، وغالباً ما يكون Magnesium Citrate أو Glycinate. يزعم المستخدمون أن تأثيره يظهر خلال 30 دقيقة فقط، حيث يشعرون بارتخاء مميز وسهولة في النوم.

فوائد الماغنسيوم المثبتة علمياً

“مشروب الماغنسيوم”

قال الدكتور عبد الرحمن شمس أن الماغنسيوم معدن أساسي في الجسم، وله دور مهم في:

تحسين وظائف العضلات والأعصاب

دعم إنتاج الطاقة

تقليل التوتر

تنظيم النوم عبر تعزيز هرمون الميلاتونين

تقليل الصداع والتشنجات العضلية

لكن – وهنا المهم – هذه الفوائد تتحقق عند وجود نقص في الماغنسيوم، وليس بأي جرعة عشوائية.

هل فعلاً يسبب النوم السريع؟

وأوضح شمس من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، يزعم الكثيرون أن المشروب يساعد على نوم عميق خلال دقائق. علمياً، الماغنسيوم يساعد الجسم على استرخاء العضلات وتقليل القلق، ما قد يسهّل النوم عند بعض الأشخاص، لكن:

التأثير يختلف من شخص لآخر

يحتاج الجسم إلى وقت ليعوض النقص

ليس حلاً سحرياً فورياً للجميع

المخاطر المحتملة

رغم أن المشروب آمن عند استخدام الجرعات الموصى بها، إلا أن الإفراط قد يؤدي إلى:

إسهال

غثيان

هبوط ضغط

مشاكل في الكلى لمن لديهم تاريخ مرضي

الطريقة الصحيحة لتجربته

1. اختيار النوع المناسب

Magnesium Glycinate هو الأفضل للنوم، بينما Citrate قد يسبب إسهالاً لبعض الأشخاص.

2. الجرعة

عادة 200–400 ملغ يومياً، ويفضل بعد العشاء.

3. دمجه مع عادات نوم صحية

الماغنسيوم ليس سحراً، لذا يجب دعمه بالآتي:

تقليل الشاشات قبل النوم

غرفة مظلمة وباردة

تناول عشاء خفيف

هل يستحق التريند التجربة؟

نعم، بشرط استخدامه بالشكل الصحيح وعدم توقع نتائج فورية للجميع، إذا كنت تعاني من توتر أو أرق بسيط، قد يساعدك، لكنه ليس علاجاً سحرياً لأرق مزمن أو حالات طبية.