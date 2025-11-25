ماذا حدث في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب؟.. الداخلية تناشد المواطنين للإبلاغ عن أي خروقات في العملية الانتخابية

مع ختام اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة، والتصدي لأي محاولات للتشويش أو إثارة البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الساعات الماضية، فحصت وزارة الداخلية عدداً من المقاطع المتداولة التي ادّعى ناشروها وجود مخالفات أمام اللجان، وكشفت حقيقتها، بالتوازي مع ضبط بعض التجاوزات الفعلية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، بما يعكس حرص الدولة على حماية نزاهة التصويت وسلامة العملية الديمقراطية.

شاب يوجه المواطنين للتصويت لأحد المرشحين بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل إحدى وسائل المواصلات يقوم بتوزيع كروت خاصة بأحد المرشحين وتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح ذات المرشح مقابل حصولهم على مبالغ مالية بالقاهرة.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة القاهرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وعلقت الأجهزة الأمنية على ما تلاحظ بشأن تداول عدة مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاء بعض الأشخاص بوجود مخالفات أمام عدد من اللجان الانتخابية، رغم عدم احتواء المقاطع المصورة على أية مخالفات أو تقدمهم ببلاغات تفيد بذلك.

وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال مروجى تلك الادعاءات.

ودعت الوزارة، المواطنين، للإبلاغ عن أية تجاوزات خارج مقار اللجان الانتخابية؛ لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

مرشحة بالانتخابات تدعى وجود تجاوز بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى السيدات المرشحات لانتخابات مجلس النواب، بوجود مخالفات بإحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث خلافات بين أنصار المرشحة المذكورة ومرشح آخر أمام إحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة، وتم احتواء الموقف في حينه، واصطحاب الطرفين لقسم الشرطة المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ولم يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

أنصار مرشح بالغربية يوزعون أموالا على الناخبين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المرشحين من قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية؛ لدفعهم للتصويت له.

وبالفحص؛ تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمدينة المحلة برصد واقعتي تجاوز وضبط القائمين عليهما (3 أشخاص وسيدة- مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) في أحد الجراجات وأحد الشوارع بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بمدينة المحلة ، لقيامهم بجمع عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين وحيازتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها عليهم للتصويت لـ 2 مرشحين.

شخص يلقي مادة حارقة على مقر لجنة انتخابية بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة داخل أماكن الانتظار بمقر إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة نبروة بالدقهلية.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز)، وتبين أنه مهتز نفسياً، ومعروف بين أوساط الأهالي بمنطقة سكنه باهتزازه النفسي.

وبسؤال أهليته أفادوا بأنه يعاني من أمراض نفسية وسبق حجزه بأحد المستشفيات النفسية، وقدموا ما يفيد ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

توزيع كروت أمام مقر لجنة انتخابية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد مرشحي مجلس النواب من بعض الأشخاص لتواجدهم أمام إحدى اللجان الانتخابية بالقاهرة وتوزيعهم كروت تعريفية على الناخبين في إطار توجيههم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح آخر.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب، بتضرره من مرشح آخر لقيامه بتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالحه وتوزيع كروت تعريفية لشخصه عليهم، وفي وقت لاحق حضر للقسم المرشح الآخر وأفاد بتضرره من المُبلغ لقيامه ببث مقطع الفيديو المشار إليه، واتهمه بتوجيه الناخبين بعدم التصويت لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أنصار مرشح بقطور يوزعون أموال على الناخبين

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية في مركز قطور بمحافظة الغربية من ضبط 4 أشخاص بمحيط الدائرة وبحوزتهم مبالغ مالية؛ تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بهدف التصويت لصالح أحد المرشحين.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أنصار مرشح يوزعون كروت دعائية بالقليوبية



تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بالقاهرة من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة القليوبية بأحد الشوارع المحيطة باللجنة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين؛ لتوزيعهم على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



