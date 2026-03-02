أفضل ادوارها.. ناقد فني يشيد بسما إبراهيم

اشاد الناقد محمود عبد الشكور، بأداء الفنانة سما ابراهيم، ضمن احداث مسلسل عين سحرية.

وقال عبد الشكور في منشور عبر فيسبوك: على كثرة أدوار الأم في المسلسلات، يبدو أداء سما ابراهيم البارع لدور أم عادل في حلقات " عين سحرية " من أفضل أدوارها، ومن أفضل ما شاهدت في دراما رمضان.



وتابع: من الصعب أن نتخيل أن هذه الممثلة التي لعبت دور عمة الكبير أوي بفوضاها ومساخرها، هي نفسها التي تترجم الغلب الإنساني ماشيا على قدمين، بل وكأن أم عادل قد صارت عنوانا على كثيرات نراهن في كل مكان، يعملن في صمت، ولا يشعر بهن أحد، حتى تسقطن من المرض.



واضاف: مشاهد كثيرة مميزة لها، منها مثلا مشهد اهانتها وطردها من المصنع : تدخل سعيدة متحمسة، ثم يعبر وجهها بسلاسة عن الصدمة والحزن والألم والخيبة، وكل منها تعبير مختلف، ثم يزول كل ذلك ليظهر الانكسار المهين على الوجه الطيب الحنون.



واستكمل: تفعل سما ذلك بكل هدوء، ودون لحظة انفعال زائدة، أو ليست في مكانها، وكأنها تمتلك ترمومترا داخليا يضبط لها درجة الأداء.



وتابع: أم عادل ليست هامشا، ولكنها الوتد الذي يقاوم السقوط، ضحكتها طيبة، وثورتها في مكانها، الجسد عليل، والروح تقاوم، والحياة لا تمنحها هدنة أو استراحة، وعندما رحلت في حلقة الأمس أحزنت الجميع، هذه الشخصية ببصمة سماء ابراهيم من أفضل الشخصيات المساعدة التي شاهدتها في مسلسلات رمضان.