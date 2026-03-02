قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في الكويت لرعاياها: لا تخرجوا.. إلزموا منازلكم
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
فن وثقافة

أفضل ادوارها.. ناقد فني يشيد بسما إبراهيم

سما إبراهيم
سما إبراهيم
أحمد البهى

اشاد الناقد محمود عبد الشكور، بأداء الفنانة سما ابراهيم، ضمن احداث مسلسل عين سحرية. 

وقال عبد الشكور في منشور عبر فيسبوك: على كثرة أدوار الأم في المسلسلات، يبدو أداء سما ابراهيم البارع لدور أم عادل في حلقات " عين سحرية " من أفضل أدوارها، ومن أفضل ما شاهدت في دراما رمضان.


وتابع: من الصعب أن نتخيل أن هذه الممثلة التي لعبت دور عمة الكبير أوي بفوضاها ومساخرها، هي نفسها التي تترجم الغلب الإنساني ماشيا على قدمين، بل وكأن أم عادل قد صارت عنوانا على كثيرات نراهن في كل مكان، يعملن في صمت، ولا يشعر بهن أحد، حتى تسقطن من المرض.


واضاف: مشاهد كثيرة مميزة لها، منها مثلا مشهد اهانتها وطردها من المصنع : تدخل سعيدة متحمسة، ثم يعبر وجهها بسلاسة عن الصدمة والحزن والألم والخيبة، وكل منها تعبير مختلف، ثم يزول كل ذلك ليظهر الانكسار المهين على الوجه الطيب الحنون.
 

واستكمل: تفعل سما ذلك بكل هدوء، ودون لحظة انفعال زائدة، أو ليست في مكانها، وكأنها تمتلك ترمومترا داخليا يضبط لها درجة الأداء. 
 

وتابع: أم عادل ليست هامشا، ولكنها الوتد الذي يقاوم السقوط، ضحكتها طيبة، وثورتها في مكانها، الجسد عليل، والروح تقاوم، والحياة لا تمنحها هدنة أو استراحة، وعندما رحلت في حلقة الأمس أحزنت الجميع، هذه الشخصية ببصمة سماء ابراهيم من أفضل الشخصيات المساعدة التي شاهدتها في مسلسلات رمضان.

عين سحرية مسلسل عين سحرية سما إبراهيم

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

نيللى كريم

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

انجي كيوان

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

نائب محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

