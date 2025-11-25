القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل اقتحام مرشح لمجلس النواب وأنصارة لمركز شرطة فارسكور بدمياط.

القبض على مرشح بمجلس النواب في دمياط



وأوضحت الداخلية عبر صفحتها الرسمية، إنه في حوالى الساعة 11:30 مساء الإثنين قام أحد المرشحين وبصحبته عدد 12 من أنصاره بدخول مركز شرطة فارسكور بدمياط عنوة وترديدهم هتافات تتضمن عبارات مسيئة، والزعم باستخدام الأجهزة الأمنية لبلطجية لتزوير الانتخابات لصالح أحد منافسيه، ومحاولة التعدى على القوات.

تم احتواء الموقف والسيطرة على المذكورين وإتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.