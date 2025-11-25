ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

انتشر على إنستغرام وتيك توك خلال الفترة الأخيرة فيديوهات لساندويتش البيض المعروف بـ “Magic Egg Sandwich”، الذي يتميز بقوام هشّ ومذاق غني وسهولة تحضير مذهلة.

ساندويتش البيض السحري

في هذا المقال سنقدم لك الطريقة الأصلية، وتحسينات تضيف نكهة خاصة، لشيف سارة الحافظ.

المكونات الأساسية

بيضتان

شريحتان من الخبز التوست

قطعة زبدة صغيرة

جبنة شرائح

ملح وفلفل

اختيارياً: بصل أخضر، فلفل ألوان، جبنة موزاريلا

سرّ الوصفة

السر الحقيقي هو صَبّ البيض مباشرة في المقلاة ثم غمس التوست داخله وطيّه ليصبح الساندويتش قطعة ذهبية من القرمشة.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

سخّني المقلاة على نار متوسطة وأضيفي الزبدة.

اخفقي البيض مع الملح والفلفل وصبّيه في المقلاة.

قبل أن يتماسك البيض، ضعي شريحتي التوست فوقه واضغطي قليلاً ليغمس الوجه السفلي.

اقلبى التوست مع البيض كقطعة واحدة.

أضيفي الجبنة فوق التوست.

اطوي الجوانب ليصبح شكل الساندويتش مربعًا.

اتركيه يتحمر من الجانبين حتى يصبح مقرمشاً.

لماذا أصبح تريند؟

لأنه سريع: 5 دقائق فقط.

شكله مغري في التصوير.

مناسب للفطور – العشاء – وجبة أطفال.

يمكن تعديله لنسخ صحية أو عالية البروتين.

نسخة دايت

استخدمي خبز بروتين أو توست حبوب كاملة

استبدلي الزبدة بزيت زيتون خفيف

استخدمي جبنة قليلة الدسم

نصائح لنتيجة احترافية

المقلاة غير اللاصقة ضرورية

لا ترفعي الحرارة لتجنب الاحتراق

اتركيه يتحمر حتى يصبح لون العسل