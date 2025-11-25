Skin Cycling… روتين العناية بالبشرة يغزو السوشيال ميديا

خلال الفترة الماضية، انتشر مفهوم “Skin Cycling” أو “دورة العناية بالبشرة” كأحد أقوى تريندات التجميل. يعتمد النظام على تقسيم العناية إلى أيام محددة لمنح البشرة وقتاً للتعافي. فما سر نجاحه؟

ما هو Skin Cycling؟

كشفت خبيرة التجميل منى عباس عن روتين مكوّن من 4 ليالٍ متتالية:

تقشير

زيت أرجان

ترطيب عميق

ثم تتكرر الدورة.

فوائد التريند

يقلل الاحمرار والتهيج

يمنع الإفراط في استخدام المنتجات

يناسب البشرة الحساسة

يساعد على امتصاص أفضل للمكونات الفعالة

الليلة الأولى: التقشير

يستخدم فيها مقشر كيميائي خفيف

وظيفته:

إزالة الخلايا الميتة

توحيد اللون

فتح المسام

الليلة الثانية: زيت أرجان

يستخدم زيت أرجان لتحفيز الكولاجين، تقليل التجاعيد، وتنقية البشرة.

نصيحة: استخدمي كمية صغيرة جداً لتجنب التهيّج.

الليلة الثالثة والرابعة: الترطيب

هنا نستخدم:

سيروم

كريم غني

أو ماسك ترطيب ليلي

الهدف هو تهدئة البشرة ومنحها فرصة للتعافي.

لماذا أحبته النساء؟

بسيط وسهل التطبيق

نتائجه تظهر خلال أسبوعين

يقلل التكلفة لأنك تستخدمين منتجات أقل

هل يناسب كل أنواع البشرة؟

البشرة الجافة والحساسة تستفيد جداً منه.

البشرة الدهنية تحتاج اختيار منتجات خفيفة فقط.