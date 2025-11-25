لم يقدم المطلوب.. بيبو يكشف عن رأيه في مستوى زيزو مع الأهلي

كشف خالد بيبو، نجم الأهلى السابق، عن رأيه مستوى أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بعد انتقاله للقعلعة الحمراء.

وكان «زيزو»، انتقل إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الماضى قادمًا من فريق الزمالك، فى صفقة الانتقال حر.

وقال خالد بيبو، فى تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية «أون»: «زيزو، لم يقدم المردود المنتظر منه مع الأهلى حتى الأن، لسة هياخد وقت كى يظهر بالمستوى المعروف عنه».

وأضاف: «زيزو، عقلية لاعب محترف، يستطيع التعامل مع أى ظروف داخل وخارج الملعب، هو بيحاول يظهر كل إمكانياته فى أى مركز يلعب فيه داخل الملعب».