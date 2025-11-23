قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إصابة زيزو والشناوي.. مشاهد مثيرة من لقاء الأهلي وشبيبة القبائل

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل
مباراة الأهلي وشبيبة القبائل
يسري غازي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبلة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز محمود تريزيجيه هدفين ومحمد شريف وإمام عاشور هدف لكل منهما.

وشهدت مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في إفتتاحية دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا العديد من اللقطات المثيرة.

إصابة محمد الشناوي 
تعرض محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي للإصابة فى مباراة شبيبة القبائل الجزائري واضطر الدانماركي ييس توروب لإجراء تغيير بالدفع بمصطفي شوبير بديلا عنه.

من جانبه أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق إصابة الشناوي في العضلة الضامة اليسرى، حيث شعر اللاعب بآلام واضحة أثناء اللقاء، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله سريعًا لتجنب تفاقم الإصابة. 

الجهاز الطبي للنادي الأهلي سوف يجري أشعة خلال الساعات القادمة لتقييم حجم الإصابة بدقة، ومعرفة إمكانية سفره مع الفريق إلى المغرب أو اللحاق بالتدريبات القادمة.

تألق مصطفي شوبير 
عقب نزول مصطفي شوبير حارس مرمى النادي الأهلي تألق وزاد عن عرين المارد الأحمر وأنقذ مرماه من فرصة تسجيل لاعب شبيبة القبائل الجزائري هدفا محققا.

عودة إمام عاشور 
ظهر إمام عاشور نجم النادي الأهلي بشكل لافت بعد عودته من الإصابة ونزوله فى الشوط الثاني من مباراة شبيبة القبائل الجزائري .

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدفا بعد العودة من الإصابة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمي شبيبة القبائل الجزائري.

تألق تريزيجيه 
قاد محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي كتيبة الشياطين الحمر إلي تحقيق الفوز على نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري.

ونجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل هدفين لصالح المارد الأحمر في شباك حارس مرمي شبيبة القبائل الجزائري ومنح القلعة الحمراء الأفضلية على مدار اللقاء.
 

مستر أسست 
اتسم أداء المغربي أشرف بن شرقي نجم النادي الأهلي في لقاء شبيبة القبائل الجزائري بالواقعية ومساندة زملائه من النواحي الهجومية.

واستطاع المغربي أشرف بنشرقي إمداد زملائه بالتمريرات الناجحة للوصول بها إلي زملائه في الخط الأمامي تريزيجيه ومحمد شريف وأحمد سيد زيزو.
 

خروج محمد شريف
عاد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي إلي الحاسة التهديفية وسجل هدفا في شباك حارس مرمى فريق شبيبة القبائل الجزائري.

كما ألغي حكم اللقاء الليبي أحمد الشلماني هدفا سجله محمد شريف فى الشوط الأول بداعي تسلل مهاجم المارد الأحمر.

وقام الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي بسحب محمد شريف عقب تراجع أداءه الهجومي في الخط الأمامي والدفع باللاعب طاهر محمد طاهر من أجل زيادة الفاعلية الهجومية.
 

إصابة زيزو
اضطر الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي إلي سحب أحمد سيد زيزو نجم المارد الأحمر فى لقاء شبيبة القبائل الجزائري بعد مرور 80 دقيقة.

جاء ذلك عقب شعور زيزو ببعض الآلام الخفيفة رغم تعافيه من الإصابة إلا أنه لعب طوال 80 دقيقة بشكل جيد.
 

صدارة المجموعة
تصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ترتيب المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاء خلف النادي الأهلي فريق يانج أفريكانز بنفس النقاط وبفارق الأهداف فيما جاء فريق الجيش الملكي المغربي فى المركز الثالث بدون نقاط بينما تذيل فريق شبيبة القبائل الجزائري ترتيب المجموعة من دون نقاط.

الأهلي شبيبة القبائل ييس توروب دوري أبطال إفريقيا زيزو محمد الشناوي تريزيجيه

