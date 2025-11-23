شوبير: الأهلي سيرحب بعودة وسام أبو علي حال عدم تأقلمه في أمريكا

أثار الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، جدلًا واسعًا حول إمكانية عودة المحترف الفلسطيني وسام أبو علي إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم": "وسام أبو علي، مهاجم فريق كولومبوس الأمريكي، حرص على تهنئة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بعد عودته وتألقه في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري".

وأضاف: "ربما يسعى وسام لفتح الباب أمام إمكانية العودة إلى الأهلي، في حال لم يعتد على الأجواء في الدوري الأمريكي".

وتابع شوبير: "بالتأكيد النادي الأهلي سيرحب بفكرة عودة وسام أبو علي، إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك".

وأشار الإعلامي إلى الجانب المالي للصفقة قائلاً: "الأهلي حقق مكسبًا ماديًا كبيرًا من بيع وسام أبو علي، بعد انتقاله مقابل 7.5 مليون دولار في بداية الموسم".