الصقر يكشف مفاجأة بشأن إصابة الشناوي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن المهاجم محمد الشناوي، نجم الأهلي.

الصقر يوضح إصابة محمد الشناوي

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "خاص.. محمد الشناوي اشتكى من آلام في العضلة الضامة والأشعة تحدد مدة غيابه".

شوبير يوضح إصابة محمد الشناوي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال المباراة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهاز الفني والطبي يتعاملان بحذر لتحديد خطورة الإصابة قبل اتخاذ أي قرار بشأن مشاركته في المباريات المقبلة.

وقال شوبير إن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أكد إصابة الشناوي في العضلة الضامة اليسرى، حيث شعر اللاعب بآلام واضحة أثناء اللقاء، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله سريعًا لتجنب تفاقم الإصابة.

وأضاف أن الجهاز الطبي سيجري أشعة خلال الساعات القادمة لتقييم حجم الإصابة بدقة، ومعرفة إمكانية سفره مع الفريق إلى المغرب أو اللحاق بالتدريبات القادمة.

وشدد شوبير على نصائحه السابقة لجميع اللاعبين بضرورة عدم المشاركة في المباريات وهم مصابون، مهما كانت أهمية اللقاء، محذرًا من أن اللعب في مثل هذه الظروف يؤدي دائمًا إلى تفاقم الإصابات.

وختم شوبير مؤكّدًا أن قرار استبدال الشناوي كان صائبًا، خاصة مع ارتباط الأهلي بمباريات مهمة تتطلب جاهزية كل اللاعبين، وعلى رأسهم الحارس الدولي، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستكشف حجم الإصابة بدقة، ليتم تحديد مشاركته في المباريات المقبلة.