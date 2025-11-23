إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات الزمالك وزيسكو

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن توقعات الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية اليوم.

توقعات الزمالك وزيسكو

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ما هي توقعاتك لمواجهة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية اليوم؟ ".

مواجهه الزمالك وزيسكو

ويلتقى فريق الكرة بنادي الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، زيسكو يونايتد الزامبي فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي علي قنوات “بى ان سبورت” الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

كما تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي على قناة “أون تايم سبورت” ذات التردد الأرضى وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة على قناة بلد الفريق المضيف على التردد الأرضي.