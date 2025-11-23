قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفوق أبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك وزيسكو بـ أفريقيا

الزمالك
الزمالك
يسري غازي

يلتقى فريق الكرة بنادي الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، زيسكو يونايتد الزامبي فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي علي قنوات “بى ان سبورت” الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

كما تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي على قناة “أون تايم سبورت” ذات التردد الأرضى وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة على قناة بلد الفريق المضيف على التردد الأرضي.

تاريخ مواجهات الزمالك وزيسكو 
تقابل فريقا الزمالك وزيسكو من قبل مرتين فى دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

حقق فريق الزمالك الانتصار على زيسكو الزامبي في المباراة الأولي بنتيجة هدفين دون مقابل في مرحلة العودة.

فيما تعادل فريقا الزمالك وزيسكو الزامبي إيجابيا في المباراة الثانية بنتيجة هدف لكل منهما في مرحلة الذهاب بدور المجوعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

خطة الزمالك 
يعتمد فريق الزمالك على أسلوبه التكتيكي المعتاد أمام نظيره فريق زيسكو الزامبي مساء اليوم، الأحد بطريقة 4-2-3-1، وهى الطريقة التى اعتاد عليها الفريق لفترات طويلة.

وقد يتحول أسلوب فريق الزمالك التكتيكي فى لقاء زيسكو الزامبي إلى طريقة 3-4-3 فى حال لجوء زيسكو إلي التكتل الدفاعي وتراجع لاعبيه لدفاع المنطقة والتخلى عن الهجوم.

كما يعتمد مدرب الزمالك على الثلاثي المهاري البرازيلي خوان بيزيرا وناصر ماهر وعبد الله السعيد فى تشكيل خطورة على الخطوط الخلفية للفريق المنافس إلى جانب مساندة الأنجولي شيكو بانزا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زيسكو
استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل المتوقع لفريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق زيسكو الزامبي، والذى جاء على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر وعمرو ناصر وشيكو بانزا.

قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو 
محمد عواد ومحمد صبحي.

خط الدفاع:
أحمد فتوح وحسام عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إسماعيل وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش".

خط الوسط:
محمد شحاتة وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا ونبيل عماد دونجا وناصر ماهر وآدم كايد ومحمود جهاد وأحمد شريف وعبد الله السعيد وخوان بيزيرا.

خط الهجوم:
عمرو ناصر وسيف الجزيري وعدي الدباغ.
 

الاجتماع الفني للمباراة 
أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، المقرر لها اليوم، الأحد، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك زيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق الفاتح.

الزمالك زيسكو الكونفدرالية أحمد عبدالرؤوف ناصر ماهر خوان بيزيرا

