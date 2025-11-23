هشام يكن: محمد صبري ترك بصمة كبيرة.. وتكريم رموز الزمالك وهم على قيد الحياة «واجب»

تحدّث هشام يكن، مدافع الزمالك السابق، عن الراحل الكبير محمد صبري نجم القلعة البيضاء، مؤكدًا على ضرورة تكريم رموز النادي.

وقال “يكن” في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد عبد الجليل: "محمد صبري من اللاعبين الذين تركوا بصمة كبيرة مع الزمالك".

وتابع: "الزمالك افتقد نجمًا على المستوى الفني والأدبي، وتكريم رموز الزمالك واجب وهم على قيد الحياة".

وعن مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية، أكد يكن أن المباراة لن تكون سهلة على الزمالك، وأن اللاعبين عليهم دور كبير.

وأتم: "الواجبات الهجومية مهمة للاعبين داخل الملعب في مواجهة زيسكو".