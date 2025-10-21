قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم قول مدد يا سيدنا الحسين.. الإفتاء توضح
رسبت في الكلية بسبب المسرح.. سامي مغاوري يكشف أسرار دخوله لعالم الفن.. فيديو |خاص
الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
مدبولي يلتقي وزيرة التعاون الدولي بالخارجية القطرية لبحث التعاون المشترك
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
رياضة

هشام يكن: نحتاج أبناء الزمالك.. والجزيري من أبرز لاعبي الفريق

هشام يكن
هشام يكن
منتصر الرفاعي

أشاد هشام يكن مدافع نادي الزمالك الأسبق، بالمستويات التي يقدمها البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنه يعد من أبرز وأفضل صفقات القلعة البيضاء خلال الموسم الحالي.

كما أثنى يكن على أداء المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، مشيرًا إلى أنه من اللاعبين المميزين داخل صفوف الفريق، ويستحق الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الأزمة المالية الحالية تؤثر بشكل واضح على أداء اللاعبين، مطالبًا المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بعدم اتخاذ قرارات فنية ضد اللاعبين بسبب الظروف الخارجة عن إرادتهم.

وأكد يكن أن المجالس السابقة للزمالك هي السبب الرئيسي في تراكم الأزمات المالية، داعيًا مجلس الإدارة الحالي إلى ضرورة الاستعانة بأبناء النادي خلال الفترة المقبلة من أجل تخطي المرحلة الصعبة.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للمواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواصل غياب الثلاثي عدي الدباغ وناصر منسي وآدم كايد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيواصل الثلاثي التدريبات التأهيلية بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبون في الفترة الحالية، لتجهيزهم للعودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وكان الفريق الأبيض حصل على راحة لمدة يومين عقب لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل المران للحديث عن الاستعدادات للقاء العودة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

