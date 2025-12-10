قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأكيداً لما نشره صدى البلد|مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم تنفي تخفيف المناهج
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
فرق طبية لتقديم الدعم للناخبين أمام لجان انتخابات النواب بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

شاركت فرق التأمين الطبي وفرق المبادرات الصحية بالوادي الجديد في تأمين مقارّ انتخابات مجلس النواب في يومها الأول بجميع مراكز وقرى المحافظة، بهدف تعزيز جاهزية الخدمات الصحية وتقديم الدعم الطبي الفوري خلال أيام الاقتراع.


وقالت مديرية الصحة بالوادي الجديد في بيان، إن خطة التأمين شملت رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، وتجهيز نقاط طبية ثابتة ومتحركة بمحيط اللجان الانتخابية، إلى جانب انتشار الفرق الطبية داخل اللجان وخارجها للتعامل السريع مع أي حالات طارئة، ومتابعة تطبيق إجراءات الوقاية حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين.

من جانبه، صرّح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بأن منظومة الطوارئ تعمل على مدار الساعة، وأن فرق التأمين الطبي وفرق المبادرات الصحية في جاهزية كاملة لدعم سير العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الطبية الفورية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن دور القطاع الصحي في توفير بيئة آمنة تُمكّن المواطنين من المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني بكل سهولة واطمئنان.

وشدد صبحي على استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة الانتخابات، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية ودعم جهود الدولة في إنجاح العملية الانتخابية.

