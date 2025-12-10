فرق طبية لتقديم الدعم للناخبين أمام لجان انتخابات النواب بالوادي الجديد

شاركت فرق التأمين الطبي وفرق المبادرات الصحية بالوادي الجديد في تأمين مقارّ انتخابات مجلس النواب في يومها الأول بجميع مراكز وقرى المحافظة، بهدف تعزيز جاهزية الخدمات الصحية وتقديم الدعم الطبي الفوري خلال أيام الاقتراع.



وقالت مديرية الصحة بالوادي الجديد في بيان، إن خطة التأمين شملت رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، وتجهيز نقاط طبية ثابتة ومتحركة بمحيط اللجان الانتخابية، إلى جانب انتشار الفرق الطبية داخل اللجان وخارجها للتعامل السريع مع أي حالات طارئة، ومتابعة تطبيق إجراءات الوقاية حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين.

من جانبه، صرّح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بأن منظومة الطوارئ تعمل على مدار الساعة، وأن فرق التأمين الطبي وفرق المبادرات الصحية في جاهزية كاملة لدعم سير العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الطبية الفورية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن دور القطاع الصحي في توفير بيئة آمنة تُمكّن المواطنين من المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني بكل سهولة واطمئنان.

وشدد صبحي على استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة الانتخابات، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية ودعم جهود الدولة في إنجاح العملية الانتخابية.