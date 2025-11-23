قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العسيلي تطالب برقابة ذكية على المدارس الدولية والحكومية بعد فاجعة "سيدز"
خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من مشاركة رئيس الوزراء في قمة العشرين
مخالفات مالية..الفلاحين تكشف كواليس إحالة الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة
فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
رياضة

أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال المباراة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهاز الفني والطبي يتعاملان بحذر لتحديد خطورة الإصابة قبل اتخاذ أي قرار بشأن مشاركته في المباريات المقبلة.

وأشار شوبير إلى أن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أكد إصابة الشناوي في العضلة الضامة اليسرى، حيث شعر اللاعب بآلام واضحة أثناء اللقاء، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله سريعًا لتجنب تفاقم الإصابة. وأضاف أن الجهاز الطبي سيجري أشعة خلال الساعات القادمة لتقييم حجم الإصابة بدقة، ومعرفة إمكانية سفره مع الفريق إلى المغرب أو اللحاق بالتدريبات القادمة.

وشدد شوبير على نصائحه السابقة لجميع اللاعبين بضرورة عدم المشاركة في المباريات وهم مصابون، مهما كانت أهمية اللقاء، محذرًا من أن اللعب في مثل هذه الظروف يؤدي دائمًا إلى تفاقم الإصابات.

وختم شوبير مؤكّدًا أن قرار استبدال الشناوي كان صائبًا، خاصة مع ارتباط الأهلي بمباريات مهمة تتطلب جاهزية كل اللاعبين، وعلى رأسهم الحارس الدولي، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستكشف حجم الإصابة بدقة، ليتم تحديد مشاركته في المباريات المقبلة.

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ايمان علاء عروس المنوفية

من زفة إلى نعش.. لحظة تحوّل موكب خطوبة العروس إيمان إلى مشهد مأساوي يهز المنوفية

أزهر الشرقية

أزهر الشرقية يشهد انتخابات تشكيل مجلس الآباء الجديد وسامي أبوجريشة عضواً

رامي صبري

رامي صبري يشعل حفلاً كامل العدد بالقاهرة الجديدة

مقاومة الأنسولين

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

