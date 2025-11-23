شوبير: الأهلي يحقق مكاسب مهمة بمشاركة عاشور بعد 5 أشهر غياب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم"، أن النادي الأهلي حقق مكاسب مهمة في مباراته الأخيرة، أبرزها عودة اللاعب إمام عاشور للمشاركة التدريجية بعد غياب طويل استمر عدة أشهر.

وأوضح شوبير، أن عاشور لم يشارك بشكل فعلي منذ 25 سبتمبر، واكتفت مشاركاته ببضع دقائق أمام إنبي ووقت قصير في افتتاح كأس العالم للأندية، قبل تعرضه لإصابة جديدة، ما أدى إلى غيابه الفعلي عن الملاعب لحوالي خمسة أشهر.



وأشار شوبير إلى أن مشاركة عاشور جاءت في توقيت مهم، خاصة بعد شعور الجهاز الفني بوجود مشكلة في أوتار الركبة لدى أحد اللاعبين، ما دفع المدير الفني لدفعه إلى أرض الملعب في الدقيقة 79.

ولم يخذل عاشور الثقة، حيث سجل هدفًا مهمًا وصفه شوبير بأنه "رزق كبير" بعد فترة الغياب الطويلة، مضيفًا: "هو في أجمل من كده بركة ورزق؟ ده رزق ما بعده رزق".

وشدد شوبير على أن عودة اللاعب وتألقه تشكل دفعة معنوية كبيرة له وللنادي الأهلي، خصوصًا مع حاجة الفريق إلى عودة كل عناصره الأساسية خلال المرحلة المقبلة.