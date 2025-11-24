قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب
مي سليم تستعرض أناقتها عبر إنستجرام
توافد مستمر قبل الإغلاق .. كبار السن والشباب يحافظون على التصويت بالسيدة زينب
الداخلية ضبطتهم..بدء التحقيق في الخروقات والرشاوي الانتخابية
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية تسير بسلاسة والمشهد أكثر انضباطا
محافظ القليوبية: المرأة تتصدر المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025
المصري لحقوق الإنسان: المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 أكثر هدوءا وتنظيما
مدبولي: أثبتت الأزمات المتتالية في قارتنا أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا
بعثة الجامعة العربية تباشر متابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب
متابعة لحظة بلحظة.. غرفة عمليات الجبهة الوطنية ترصد سير التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات النواب
حكم انتفاع الرجل بمرتب زوجته.. الإفتاء: الزواج لا يعني اندماج الذمة المالية
"فاتحة خير".. قرض حسن لغير الموظفين وبلا فوائد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

11 مساهمة تهديفية.. تعرف على أرقام زيزو مع الأهلي خلال 16 مباراة

زيزو
زيزو
منار نور

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي احصائية بأرقام اللاعب احمد سيد زيزو مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي حتي الآن.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أرقام احمد مصطفي السيد ( زيزو ) مع الأهلي حتى الآن 📊

لعب : 16 مباراة و سجل : 3 أهداف - هدفين أمام فاركو / هدف ركلة جزاء امام الاتحاد.. صنع : 8 أهداف 
ساهم بـ 11 هدف حتي الأن

رأيك في اداء زيزو مع الأهلي حتي الأن ؟".

في غضون ذلك يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبلة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

زيزو الاهلي إصابة زيزو ارقام زيزو

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

جماهير الهلال السوداني

تم نقلهم للمستشفى.. إصابات وأجواء مشحونة بمحيط لقاء الهلال ومولودية الجزائر

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

اسعار الذهب

شعبة الذهب: صادرات القطاع تقفز 157% لتسجل 6.7 مليار دولار لأول مرة في التاريخ

رئيس مياه الشرب

رئيس القابضة للمياه يتفقد منظومة السيارات المتطورة التابعة لشركة الصرف الصحي بالقاهرة

محطة مياه الشرب

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع منظومة التشغيل والصيانة بمحطة مياه إمبابة

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة في قطاع البترول والغاز

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع سفير الإمارات تعزيز التعاون والشراكة في القطاع

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

ياسمين صبري ووالدها
ياسمين صبري ووالدها
ياسمين صبري ووالدها

60 فيلما من 22 دولة.. مهرجان الفيوم يعلن أفلام ومسابقات دورته الثانية

مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
مهرجان الفيوم السينمائي الدولي
مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

سؤال محرج لكنه مهم.. ماذا يعني تغير رائحة الجسم قبل الدورة

رائحة الجسم قبل الدورة
رائحة الجسم قبل الدورة
رائحة الجسم قبل الدورة

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء

بوستر اغنية ماليش غيرك لرامي جمال

ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

الفنانه غادة ابراهيم

غادة إبراهيم تدلي بصوتها في مدرسة مصطفي كامل بمساكن شيراتون

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

