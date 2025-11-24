11 مساهمة تهديفية.. تعرف على أرقام زيزو مع الأهلي خلال 16 مباراة

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي احصائية بأرقام اللاعب احمد سيد زيزو مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي حتي الآن.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أرقام احمد مصطفي السيد ( زيزو ) مع الأهلي حتى الآن 📊

لعب : 16 مباراة و سجل : 3 أهداف - هدفين أمام فاركو / هدف ركلة جزاء امام الاتحاد.. صنع : 8 أهداف

ساهم بـ 11 هدف حتي الأن

رأيك في اداء زيزو مع الأهلي حتي الأن ؟".

في غضون ذلك يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبلة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.