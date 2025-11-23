خالد الغندور: الأهلي يُنهي برنامج علاج زيزو غدًا.. وتفاؤل بمشاركته أمام الجيش الملكي أساسيا

أكد الإعلامي خالد الغندور أن أحمد سيد زيزو سيستكمل غدًا الجزء الأخير من برنامج حقن البلازما الذي يخضع له خلال الأيام الماضية، ضمن خطة الجهاز الطبي لتجهيزه لمباراة الجيش الملكي المغربي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن زيزو بات قريبًا للغاية من الظهور أساسيًا في مواجهة الجيش الملكي المغربي، في ظل التطور الكبير الذي شهده حالته خلال الأيام الأخيرة، بعد أن شارك في مباراة شبيبة القبائل الجزائري وظهر بشكل جيد.

مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي لا يشعر بأي قلق بشأن موقف اللاعب، خاصة بعد تجاوبه الممتاز مع مراحل التأهيل.