معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

تحدث معيد يعمل بالمعهد التي كانت فيه دراسة رمضان صبحي وتم فصله من عمله لاعتراضه على السماح للاعب بالغش خلال الامتحانات.

وكتب حسام حواش عبر حسابه فيسبوك :" ربك اسمه العدل والله يارب ما يطلع منها عارف ليه؟

وتابع : عشان صاحبي و اخويا حسن أبو همام كان دكتور ع رمضان في المعهد اللي هو فيه ورفض يخليه يغش وينجح بالأونطة فترفد الدكتور بدل ما يترفد الطالب اللي عايز ينجح بالغش.

وأضاف : حسن راح اشتغل فتح محل موبايلات و اتداين واتبهدل عشان لاعيب كورة وبعدين سافر بره وساب مصر كلها عشان ياكل عيش عشان لاعيب كورة.

وواصل :" حقك بيرجع لك يابو علي الناس الكيوت بتفضل تدعي لرمضان ربنا يفك كربه الدولة بتاخد بالقانون حق اللي اتظلمو بسببه ناس بتقولك اصلهم مزودينها معاه اوي هي مش قصة كبيرة يعني.

أتم رد: تزوير مش قصة كبيرة !!! ،،، اومال ايه القصص الكبيرة اللي المفروض يتحاكم بسببها !!!!! يارب ماتفكها ع رمضان زي ما ضاع مستقبل ناس بسببه.