البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
يوم مثالي.. ائتلاف نزاهة يشيد بأول أيام المرحلة الثانية من انتخابات النواب

فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة
فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة
الديب أبوعلي

اختتمت البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة"، أعمال المتابعة الميدانية والرصد لليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري، والتي انطلقت في الداخل صباح الإثنين 24 نوفمبر 2025، وذلك في 10 محافظات من بين 13 محافظة تجري فيها انتخابات المرحلة الثانية، وهي: (القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – الغربية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط).

وأكد المتابعون الدوليون استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع، حتى الدقائق الأخيرة لغلق باب التصويت في اليوم الأول من يومي الاقتراع، حيث تُستأنف اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أعمال التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري والتي تشمل 13 محافظة من بينها العاصمة القاهرة.

ولاحظ أعضاء البعثة الدولية، استمرار تصدر المرأة للمشهد الانتخابي، والمشاركة بكثافة في أعمال التصويت على مستوى كافة اللجان التي زارها المتابعون الدوليون، الأمر الذي يعكس الوعي بالمشاركة السياسية وإدراك المرأة لدورها الفاعل في العمل السياسي، وتنامي الوعي السياسي لدى المصريين بشكل عام.

كما جدد ائتلاف نزاهة، ترحيبه بالتفاعلات الإيجابية لوزارة الداخلية والتصدي للمخالفات التي تم توثيقها خارج عدد من اللجان الانتخابية، حيث تم القبض على شخصين في القليوبية خلال توزيعهم كروت انتخابية لصالح أحد المرشحين، كما تم القبض على 4 أشخاص في مركز قطور بالغربية بحوزتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على المواطنين لصالح أحد المرشحين.

وأشاد المتابعون الدوليون، باختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية طوال اليوم، وعدم رصد أي مخالفات دعائية خاصة أمام المدارس، وعدم وجود لافتات للأحزاب والمرشحين في كافة اللجان التي زارها المتابعون في 10 محافظات على مدار اليوم الأول للانتخابات في المرحلة الثانية.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية ما بين 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو 10893 لجنة، وقامت البعثة بزيارة 720 لجنة انتخابية خلال المرحلة الأولى.

كما تستهدف البعثة زيارة 1320 لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

جدير بالذكر أن "ائتلاف نزاهة" يضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة).

فيما تتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

وفد جامعة الأزهر

وفد جامعة الأزهر يبحث آفاق التعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: المغالاة في المهور ومعاملة الزواج كمشروع تجاري وراء أزمة البيوت

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وزر كبير وإفساد تربوي

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

