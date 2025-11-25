رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية

أكد رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، أن العلاقة بين مصر والسنغال تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين دول القارة الأفريقية، مدعومة بروابط تاريخية وثقافية وسياسية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع رئيس جمهورية السنغال، على هامش مشاركته في القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، المُنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تعزيز العمل المشترك

وأشار الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، إلى أهمية مواصلة تعزيز العمل المشترك بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويسهم في دفع عجلة التكامل الإفريقي.



كما أعرب رئيس السنغال عن إرسال خالص تحياته إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الرئيس السنغالي، مشيدًا بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي في غرب إفريقيا، معربًا عن اعتزاز مصر حكومة وشعبًا بالعلاقات التاريخية والأخوية مع السنغال.

