أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

أمطار تضرب غرب البلاد

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس الساعات القادمة، سوف يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق عشوائية ومتفرقة، كما تنشط الرياح  على أغلب الأنحاء وخاصة على غرب البلاد، يصاحبها أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سوف يشهد تغير في الساعات القادمة، حيث يكون غدا الأربعاء، به ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

أجواء باردة في الصباح الباكر

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون باردًا في الصباح الباكر، ودافئًا نهارًا على معظم المناطق، بينما يعود ليصبح باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذّرت هيئة الأرصاد من تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الثالثة وحتى العاشرة صباحًا على مناطق تمتد من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاطًا للرياح أحيانًا خلال الطقس غدا، على عدد من المناطق، حيث قد تكون مُثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، خاصة السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة غدا

وبشأن فرص سقوط الأمطار، خلال الطقس غدا، حيث أشارت هيئة الأرصاد إلى:

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وعن حالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار، والبحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.25 و1.75 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 22° – الصغرى 15°

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومطروح: العظمى 20° – الصغرى 13°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24° – الصغرى 15°

شمال الصعيد: العظمى 25° – الصغرى 11°

جنوب الصعيد: العظمى 28° – الصغرى 13°

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

