ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ما بين الصدمة والحزن والأسئلة الطبية العالقة، تحولت وفاة الستايلست الشهيرة ريهام عاصم إلى قضية رأي عام، بعدما اتهمت والدتها أحد المستشفيات الكبرى بالإهمال الطبي، مؤكدة أن ابنتها تلقت حقنة كورتيزون قبل أن تنهار حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

القصة بدأت بسقوط ريهام داخل منزلها وإصابتها بكسر في الكاحل، فتم نقلها إلى مستشفى شهير لتلقي العلاج. وفق رواية الأسرة، حصلت على حقنة كورتيزون كجزء من العلاج، لكن بعد خروجها بدقائق قليلة فقدت الوعي تمامًا، لتُنقل بعدها إلى مستشفى آخر وتدخل العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة بعد أيام.

والدتها خرجت بتصريحات مؤثرة قالت فيها إن ابنتها كانت تصرخ من الألم، وإنها شعرت بأن شيئًا خطيرًا يحدث، متهمة الطاقم الطبي بعدم الاهتمام الكافي بحالتها. وحتى الآن، لم يصدر تقرير طبي نهائي يحدد السبب الرسمي للوفاة، ما يفتح الباب أمام تحقيقات طبية وقانونية.

ما حقن الكورتيزون ولماذا تُستخدم؟

الكورتيزون هو دواء مضاد قوي للالتهابات، ويستخدم لعلاج آلام المفاصل، التهابات الأوتار، وبعض حالات الحساسية والربو والالتهابات المزمنة. في كثير من الأحيان يكون علاجًا فعالًا إذا أُعطي بالشكل الصحيح وتحت إشراف طبي دقيق.

لكن المشكلة ليست في الدواء نفسه، بل في طريقة استخدامه، الجرعة، التوقيت، والحالة الصحية للمريض قبل الحقن.

متى تتحول حقنة الكورتيزون إلى خطر؟

فى إطار هذا قال الدكتور مصعب ابراهيم استشاري الكلى والجهاز الهضمي، من خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد، أنه بالرغم من فائدتها، فإن حقن الكورتيزون قد تحمل مخاطر حقيقية في بعض الحالات، منها:

حدوث صدمة تحسسية نادرة بعد الحقن مباشرة

بعد الحقن مباشرة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم أو السكر

تسارع ضربات القلب أو ضيق التنفس

التهاب شديد في مكان الحقن

تأثيرات خطيرة إذا كان المريض يعاني عدوى غير مكتشفة

تدهور سريع للحالة إذا أُعطيت بدون تقييم طبي كامل

ما يجعل قضية ريهام أكثر إثارة للقلق أن فقدان الوعي حدث بعد الحقنة مباشرة، وهو ما يستدعي تحقيقًا طبيًا دقيقًا لمعرفة ما إذا كان هناك تفاعل دوائي خطير، أو خطأ في التشخيص، أو إهمال في المتابعة.

هل الكورتيزون قاتل؟ أم أن المشكلة في الإجراء؟

من المهم التأكيد على أن الكورتيزون ليس قاتلًا بطبيعته، لكنه قد يكون خطيرًا إذا:

أُعطي لمريض لديه حساسية غير معروفة

تم الحقن دون فحوصات كافية

كانت الجرعة غير مناسبة

لم تتم مراقبة المريضة بعد الحقن

وهنا يأتي السؤال الأهم:

هل كانت وفاة ريهام نتيجة مضاعفات نادرة للحقنة؟ أم إهمال طبي؟ أم تدهور صحي سابق لم يُكتشف؟

الإجابة لن تأتي إلا بتقرير رسمي من الطب الشرعي ولجنة طبية مستقلة.

الدروس التي يجب أن نتعلمها من هذه المأساة

لا تُعطى أي حقنة كورتيزون بدون تقييم شامل للحالة الصحية. يجب بقاء المريض تحت الملاحظة بعد الحقن لمدة كافية. أي عرض غير طبيعي بعد الحقن يستوجب دخول الطوارئ فورًا. من حق الأسرة طلب ملف طبي كامل وتقرير تفصيلي.