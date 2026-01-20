خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

قال الدكتور محمد علي فهيم، مدير مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة تقلبات جوية واضحة، تبدأ اعتبارًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع، تعكس تأثيرات مباشرة للتغير المناخي.

وأوضح فهيم، خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن غدًا يشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح على مناطق الوجه البحري بصفة عامة، والمناطق الصحراوية بصفة خاصة، مع احتمالية تحوّلها إلى رياح محملة بالرمال والأتربة على مناطق غرب مطروح، حيث تسجل أعلى سرعات للرياح مقارنة بباقي المناطق، مؤكدا أن هذا النشاط لن يصل إلى القاهرة والجيزة، لكنه قد يتسبب في إحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة نهارًا.

وأشار إلى وجود فروق كبيرة في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، حيث تتراوح في الوجه البحري بين 18 و19 درجة مئوية، بينما تصل في الصعيد إلى 25 و26 درجة، وقد ترتفع إلى 28 درجة في مناطق أسوان والأقصر يومي الخميس والجمعة، وهو ما وصفه بأنه "غير معتاد" في منتصف شهر طوبة، ويعكس تغيرًا مناخيًا واضحًا.

وأضاف أن يوم الخميس يشهد سقوط أمطار غزيرة على مناطق غرب الجمهورية، خاصة الإسكندرية، ومطروح، والعلمين، والضبعة، ومناطق بنجر السكر وغرب البحيرة، مع احتمال امتداد الأمطار بشكل خفيف إلى الدلتا والقاهرة في نهاية اليوم،كما تستمر الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، وتكون أكثر كثافة يوم السبت على مناطق شرق الدلتا، خاصة طرق الإسماعيلية والسويس والسخنة.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أوضح أن المحاصيل الشتوية مثل القمح، والفول، والبنجر، والبطاطس، والخرشوف، والفراولة، تتأثر بهذه التقلبات خاصة خلال مراحل التزهير والعقد، داعيًا المزارعين إلى تقارب فترات الري، واتباع التوصيات الفنية الخاصة بالتسميد، مع تكثيف فحص المحاصيل لرصد أي أمراض أو آفات قد تنتشر خلال هذه الفترة الحساسة.