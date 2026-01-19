الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتسود أجواء مائلة للبرودة نهاراً شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.



وحذرت الهيئة،من الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من سيناء ومدن القناة.

طقس اليوم



أشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



ويشهد الطقس نشاط رياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من ( السلوم - مطروح - الصحراء الغربية).

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 20 يناير 2026

• القاهرة: العظمى 18° – الصغرى 10°

• الإسكندرية: العظمى 18° – الصغرى 12°

• مطروح: العظمى 17° – الصغرى 11°

• سوهاج: العظمى 21° – الصغرى 7°

• قنا: العظمى 25° – الصغرى 6°

• أسوان: العظمى 25° – الصغرى 10°



نصائح الأرصاد للتعامل مع الشبورة والبرودة



• القيادة بهدوء تام وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية.

• إضاءة كشافات الشبورة المائية وزيادة مسافات الأمان.

• استعمال مساحات الزجاج باستمرار وفتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء.

• ارتداء ملابس ثقيلة صباحاً وليلاً، خصوصاً في المناطق الصحراوية ووسط سيناء.

• حماية المزروعات من الصقيع في المناطق المعرضة.