طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء حتى الأحد المقبل في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 20:21، القاهرة الكبرى والوجه البحري 21:22، جنوب البلاد 21:28.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس بداية من الأربعاء المقبل بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى شبورة مائية من 2 إلى 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية



أشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح من يوم الأربعاء 21 يناير إلى السبت 24 يناير الجاري، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 20 يناير 2026



• القاهرة: العظمى 18° – الصغرى 10°

• الإسكندرية: العظمى 18° – الصغرى 12°

• مطروح: العظمى 17° – الصغرى 11°

• سوهاج: العظمى 21° – الصغرى 7°

• قنا: العظمى 25° – الصغرى 6°

• أسوان: العظمى 25° – الصغرى 10°

نصائح الأرصاد للتعامل مع الشبورة والبرودة

• القيادة بهدوء تام وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية.

• إضاءة كشافات الشبورة المائية وزيادة مسافات الأمان.

• استعمال مساحات الزجاج باستمرار وفتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء.

• ارتداء ملابس ثقيلة صباحاً وليلاً، خصوصاً في المناطق الصحراوية ووسط سيناء.

• حماية المزروعات من الصقيع في المناطق المعرضة.