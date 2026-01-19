قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
أخبار البلد

طقس الساعات المقبلة| ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

طقس اليوم
طقس اليوم
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء حتى الأحد المقبل في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 20:21، القاهرة الكبرى والوجه البحري 21:22، جنوب البلاد 21:28.
أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس بداية من الأربعاء المقبل بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى شبورة مائية من 2 إلى 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية


أشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح من يوم الأربعاء 21 يناير إلى السبت 24 يناير الجاري، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 20 يناير 2026


•    القاهرة: العظمى 18° – الصغرى 10°
•    الإسكندرية: العظمى 18° – الصغرى 12°
•    مطروح: العظمى 17° – الصغرى 11°
•    سوهاج: العظمى 21° – الصغرى 7°
•    قنا: العظمى 25° – الصغرى 6°
•    أسوان: العظمى 25° – الصغرى 10°
نصائح الأرصاد للتعامل مع الشبورة والبرودة
•    القيادة بهدوء تام وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية.
•    إضاءة كشافات الشبورة المائية وزيادة مسافات الأمان.
•    استعمال مساحات الزجاج باستمرار وفتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء.
•    ارتداء ملابس ثقيلة صباحاً وليلاً، خصوصاً في المناطق الصحراوية ووسط سيناء.
•    حماية المزروعات من الصقيع في المناطق المعرضة.

