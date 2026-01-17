قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
سعر الدولار اليوم السبت فى البنوك المصرية 17-1-2026
نجومية بدون ذهب .. أساطير القارة السمراء بلا تتويج في كأس الأمم الإفريقية
تحذير عاجل.. ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة| احذرها
أخبار البلد

بين الضباب والصقيع والأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على طقس السبت

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار البد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، نهارا طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

May be an image of ‎text that says '‎الهيئة العامة للأرصاد صاد الجوية Authority Meteorologica Egyptian نصائح القيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق القيادة بهدوء .تام. لا تقود السيارة في حال انعدام .الرؤية إضاءة کشافات الشبورة المائية. زیادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين. استعمال مساحات الزجاج .باستمرار فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة .5 استخدام آله التنبيه على فترات حتى يشعر الغير .بوجودك. ك.‎'‎

تحذير من شبورة مائية كثيفة صباحا 

وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وقد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 21 10
بنهــــا 20 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 20 11
كفر الشيخ 19 10
بلطيم 19 10
المنصورة 20 11
الزقازيق 20 12
شبين الكوم 19 11
طنطا 18 11
دمياط 19 12
بورسعيد 19 13
الإسماعيلية 21 09
السويس 19 11
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 20 10
نخل 16 06
كاترين 15 02
الطور 21 12
طابا 18 08
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 13
الاسكندرية 19 12
العلمين 19 10
مطروح 18 10
السلوم 18 08
سيوة 18 05
رأس غارب 20 12
سفاجا 21 12
مرسى علم 24 14
شلاتين 26 15
حلايب 23 16
أبو رماد 24 15
مرسى حميرة 25 16
أبــــــرق 23 15
جبل علبة 24 14
رأس حدربة 23 16
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 21 06
أسيوط 21 06
سوهاج 22 07
قنا 23 09
الأقصر 24 09
أسوان 24 10
الوادي الجديد 22 09
أبوسمبل 24 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 29 20
المدينة 27 15
الرياض 19 10
المنامة 18 13
أبوظبي 23 17
الدوحة 21 13
الكويت 16 04
دمشق 13 03
بيروت 17 13
عمان 13 04
القدس 13 06
غزة 18 12
بغداد 15 07
مسقط 23 20
صنعاء 22 06
الخرطوم 30 18
طرابلس 17 11
تونس 17 10
الجزائر 15 08
الرباط 14 08

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 04 06-
إسطنبول 08 03
إسلام آباد 17 06
نيودلهى 20 08
جاكرتا 29 23
بكين 02 09-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 16 05
أثينا 12 06
روما 15 05
باريس 11 06
مدريد 08 01
برلين 05 01
لندن 10 06
مونتريال 08- 10-
موسكو 11- 19-
نيويورك 03 01
واشنطن 05 02
نواكشوط 29 15
أديس أبابا 24 10

