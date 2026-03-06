صلاح يسجل ويقود ليفربول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بتسجيله هدفا في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 3-1 على وولفرهامبتون، في إطار منافسات البطولة.

وجاءت ثلاثية ليفربول عن طريق أندرو روبرتسون كورتيس جونز ومحمد صلاح في الدقائق 51، 53، 74.

فيما سجل هدف وولفر اللاعب هوانج هي تشان في الدقيقة 90+1.

وشهد التشكيل الأساسي للريدز تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، روبيرتسون وسوبوسلاي.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافينبرخ وجونز.

خط الهجوم: نجومها، جاكبو ومحمد صلاح.

يُذكر أن ليفربول خسر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المنقضي من وولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف.